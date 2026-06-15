Ayının piknik keyfi kameralara yansıdı

Tunceli'de Munzur Vadisi'nde piknik yapan gurubun yanına gelen bir ayı, masadaki yiyecekleri yiyerek karnını doyurdu.

Tunceli zengin doğası ve başta ayı popülasyonu olmak üzere yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Bu çerçevede Munzur Vadisi'nde piknik yapan bir grubun bulunduğu alana bir ayı yaklaştı. Ayının alana yaklaşması üzerine güvenlik amacıyla grup, bölgeden uzaklaştı. Piknik masasının yanına gelen ayı, masadaki yiyecekleri yedi. Bir süre bölgede dolaşan ayı daha sonra gözden kayboldu.

Yaşanan ilginç anlar Dilan Cömert tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı