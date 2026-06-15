Haberler

Ayının piknik keyfi kameralara yansıdı

Ayının piknik keyfi kameralara yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de Munzur Vadisi'nde piknik yapan bir grubun yanına gelen ayı, masadaki yiyecekleri yiyerek karnını doyurdu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Tunceli'de Munzur Vadisi'nde piknik yapan gurubun yanına gelen bir ayı, masadaki yiyecekleri yiyerek karnını doyurdu.

Tunceli zengin doğası ve başta ayı popülasyonu olmak üzere yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Bu çerçevede Munzur Vadisi'nde piknik yapan bir grubun bulunduğu alana bir ayı yaklaştı. Ayının alana yaklaşması üzerine güvenlik amacıyla grup, bölgeden uzaklaştı. Piknik masasının yanına gelen ayı, masadaki yiyecekleri yedi. Bir süre bölgede dolaşan ayı daha sonra gözden kayboldu.

Yaşanan ilginç anlar Dilan Cömert tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin

Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın 3'üncü büyük ağır kaldırma vinci Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Boğaz'da sıra dışı hareketlilik! Trafik durduruldu
Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde! 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi

Ünlü oyuncu 16 yaş küçük sevgilisiyle tatilde aşka geldi
Gaziantep'te kavşakta mendil satarken bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Sokaklarda mendil satıyordu! 2 kişinin bıçaklı saldırısında öldürüldü
AB'den Rusya'nın 'gölge filo'sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı

Savaşı kızıştıracak karar! Gizli filoya ağır darbe indirdiler
Konya'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Çocukların kavgasına aileler de dahil oldu: 1'i ağır 5 yaralı
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz

Barışa sadece birkaç adım kalmışken Netanyahu'dan Trump'a rest
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti