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İstanbul'da Yağmurun Ardından Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı

İstanbul'da Yağmurun Ardından Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı
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İstanbul Beylikdüzü'nde yağmurun ardından beliren gökkuşağı, şehrin birçok noktasından görüntülendi ve görsel bir şölen sundu. Vatandaşlar, gökkuşağını cep telefonlarıyla kaydetti.

İstanbul Beylikdüzü'nde yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen sundu.

İstanbul'da dünkü yağışların ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri mest etti. Oluşan gökkuşağı megakentin birçok noktasından görülürken, görsel bir şölen oluşturdu. Öte yandan, Beylikdüzü'nde de görülen gökkuşağı, vatandaşların ilgi odağı oldu. Gökkuşağını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler manzaranın da tadını çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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