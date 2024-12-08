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İstanbul'da Suriyeliler, Esed Rejiminin Sonunu Coşkuyla Kutladı

İstanbul'da Suriyeliler, Esed Rejiminin Sonunu Coşkuyla Kutladı
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Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından büyük bir sevinçle kutlanıyor. Fatih Camii'nde toplanan binlerce Suriyeli, bayraklarla yürüyüş yaparak Esed'in devrilmesini kutladı.

Suriye'de Esed rejiminin son bulması, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılanmaya devam ediyor. Sabah namazından itibaren Fatih Camii'ne akın eden binlerce insan, tezahüratlar eşliğinde Fatih Camii'nden Saraçhane'ye yürüdü.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından kutlanmaya devam ediyor. Sabah namazından itibaren Fatih Camii'nde toplanan Suriyeliler, sevinç gösterilerinde bulundu. 7'den 70'e binlerce Suriyeli, Fatih Camii'nde Türkiye ve Suriye bayrakları ile Esed'in gidişini kutladı. Öte yandan Suriyeli kalabalık, Fatih Camii'nden Saraçhane Parkına kadar yürüdü. Saraçhane'de toplanan kalabalık, Esad'ın devrilmesiyle ilgili sloganlar attı. Kutlamaların akşam saatlerine kadar süreceği de öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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