İstanbul'da serin hava 10 gün boyunca etkili olacak - Haberler

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İstanbul'da serin hava 10 gün boyunca etkili olacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul'da serin hava 10 gün boyunca etkili olacak

İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Serin havanın 16 Haziran'a kadar etkisini göstereceği belirtilirken, hava sıcaklıkları ise 22-25 derece arasında seyredecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 22.25 DERECE ARASINDA DEĞİŞECEK

Bu nedenle, hafta boyunca (Perşembe ve Cuma hariç) sıcaklıkların 22-25 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği ön görülüyor.

16 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Serin havayla birlikte İstanbul genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Haziran'a kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

17-22 Haziran tarihleri kapsayan uzun vadeli tahminlere göre de sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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