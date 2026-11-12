İstanbul'da lodos etkisini sürdürürken Yenikapı'da turistler dalgaları fotoğrafladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarılarının ardından başlayan lodos İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Fatih Yenikapı Sahili'nde etkili olan lodosta yerli ve yabancı turistlerin ıslanmaya göze alarak dalgaları izlediği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nde fırtınaya ve lodosa karşı uyarılarda bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından başlayan lodos İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor.

Fatih sahilinde etkili oluyor

Lodos öğle saatlerinden itibaren Fatih Sahili'nde de etkisini gösterdi. Denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar ise yürüyüş ve koşu yaptı bazıları ise dalgalara karşı fotoğraf çekildi.

Islanmayı göze aldılar

Yenikapı sahilinde etkili olan lodos nedeniyle denizde oluşan dalgaları fotoğraflamak isteyen bazı yerli ve yabancı turistler ıslanmayı göze alarak dalgalara karşı fotoğraf çekildi. Bazı turistlerin ise bir süre dalgaları izlediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı