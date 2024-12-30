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İstanbul'da 'Kanlı Noel'den Kıbrıs Zaferine' Anma Töreni Düzenlendi

İstanbul'da 'Kanlı Noel'den Kıbrıs Zaferine' Anma Töreni Düzenlendi
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Harbiye Askeri Müzesi'nde düzenlenen anma törenine birçok önemli isim katıldı. Törende Kıbrıslı mücahitlere ödüller verilirken mehter konseri ile etkinlik sona erdi.

İstanbul'da bulunan Harbiye Askeri Müzesinde "Kanlı Noel'den Kıbrıs Zaferine" isimli bir anma töreni düzenlendi.

20 Temmuz Zafer Derneği tarafından Harbiye Askeri Müzesi'nde "Kanlı Noel'den Kıbrıs Zaferine" isimli bir anma töreni düzenlendi. Programa zamanın Adalet Bakanı ve aynı zamanda Cenevre Konferansı delegelerinden İsmail Müftüoğlu, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurucusu Tümgeneral Danış Karabelen'in kızı Özcan Atamer, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, komutanlar, genç subaylar, öğrenciler ve Kıbrıslı mücahitler katıldı. Törenin açılış konuşmasını 20 Temmuz Zafer Derneği Başkanı, Kıbrıs Gazisi Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törene telekonferansla katıldı. Törende bazı sunumlar ve şiirler okundu. Tören mehter konseri ile son buldu. Tören sonunda 20 Temmuz Zafer Derneği Başkanı Gazi Tümgeneral Cumhur Evcil, mücahitleri şilt ile ödüllendirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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