İstanbul'da Fırtına Uyarısı: Bazı Deniz Otobüsü Seferleri İptal Edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yaptı. 11 ilde sarı kod verilirken, İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yapılırken İstanbul dahil 11 il için sarı kod verildi. İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bugün için iptal olan seferler şöyle:

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıkoy 12.30, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15.30, Kadıkoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 17.35, Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 18.30, Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 18.30, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.00. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek

Gürsel Tekin'in görevi sürecek mi? CHP'nin itirazında karar verildi
