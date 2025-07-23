İstanbul'da Afrika Sıcakları: Hissedilen Sıcaklık 47 Dereceye Ulaşırken Sokak Hayvanları Serinlemeye Çalışıyor

Afrika sıcaklıklarının etkisi altındaki İstanbul'da hissedilen sıcaklık 47 dereceye kadar ulaştı. Kavurucu sıcaktan bunalan sokak hayvanları klimalı mağazalarda serinlemeye çalıştı.

İstanbul'da etkisini her geçen gün artıran Afrika sıcakları, günlük yaşamı da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 40 dereceyi aştığı, hissedilen sıcaklığın ise 47 dereceye kadar yükseldiği megakentte vatandaşlar ve sokak hayvanları serinlemek için çare aradı. Sıcaktan bunalarak kendilerini dışarı atan bazı vatandaşlar, cadde AVM'lerin yolunu tuttu. Buzlu içecekleri tercih eden vatandaşlar, gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Bayıltan sıcaklar sokak hayvanlarını da vurdu

Kavurucu sıcaklardan insanların yanı sıra sokak hayvanları da nasibini aldı. Pendik Kurtköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde sokak hayvanlarının klimalı mağazalarda serinleyerek uyuduğu görüldü. - İSTANBUL