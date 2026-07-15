15 Temmuz'un 10. yılında anma yürüyüşü ve müze ziyareti

15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde Zincirlikuyu'dan başlayarak 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda son bulan anma yürüyüşüne binlerce vatandaş katılırken, Hafıza 15 Temmuz Müzesi de ziyaretçi akınına uğradı. "İrade Bizim, Zafer Bizim" programı konuşmalarında, "15 Temmuz milletine güvenen liderin ve liderine güvenen milletin zaferidir" vurgusu yapıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde İstanbul, tarihi bir anma etkinliğine ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla düzenlenen programlar kapsamında binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Zincirlikuyu'da bir araya geldi. Buradan başlayan ve tekbirler eşliğinde devam eden dev yürüyüş, darbe girişiminin en kritik noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Anıtı önünde son buldu. Düzenlenen yürüyüş ve anma programına; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve her yaştan binlerce vatandaş katıldı.

"Eğer o gün insanlar hayatlarından endişe duysalardı hiçbir zaman bu tankın, topun, tüfeğin karşısına çıkmazlardı"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, konuşmasında şunları söyledi:

"Bu anlamlı günde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl anma etkinliklerinde sizlerle beraber olmaktan gerçekten onur duyuyorum. Bu memleketin bir evladı olmak, bu vatanın geleceğine, devletimizin, milletimizin geleceğine yönelik hedefleri ve hayalleri olan bir fert olarak sizler gibi bu ülkenin bir ferdi olmak bana onur veriyor, gurur veriyor. Bulunduğumuz nokta çok anlamlı bir nokta. Bu köprüyü hainlere geçilmez kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırladığımız bir günde gerçekten onları hayırla yad ediyoruz. Hiçbir zaman unutmayacağımızı ifade ediyoruz. İyi ki vatanını seven, iyi ki devletinin yanında, iyi ki insanlık adına güzel düşünceleri ve hayalleri olan bir anlayışla yol arkadaşlığı yapmışız. Eğer o gün bir şekliyle insanlar hayatlarından endişe duysalardı, geride bırakacakları sevdikleriyle alakalı endişe duysalardı hiçbir zaman bu tankın, topun, tüfeğin karşısına çıkmazlardı. Ama bizim inancımıza göre peygamberlikten sonra gelen bir makam olan şehadet makamı madem ki kıyamete kadar açıktır; o gün bu köprüyü hainlere geçilmez kılan o değerli gönül insanları yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha anarken bu ülkede bizim milletimizin dışında bu ülkeye yönelik hiç kimse hesap yapmasın. Hesaplarını 15 Temmuz'da bozduk ve binlerce yıl da o hesapları bozacak bir irade ve inanca sahibiz.

"15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması için sürekli olarak çalışacağız"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, her yaştan insanın 15 Temmuz ruhunu paylaştığını dile getirerek şunları aktardı:

"İletişim Başkanlığı olarak 81 ilimizde bu sene 'İrade Bizim, Zafer Bizim' mottosuyla, sloganıyla bir kampanya yürüttük ama takdir edersiniz ki özellikle Ankara ve İstanbul bu anlamda en kritik yerlerdi. Çünkü mücadelenin en kıyasıya verildiği yerlerdi. ve özellikle bu sabahki etkinlik çok kıymetli. Çünkü iradenin ve mücadelenin en büyük sembolleştiği yerdi. Bu açıdan binlerce kişiyle beraber yapmış olduğumuz bu yürüyüşte dikkatimi çeken bir husus vardı. İçimizde 10 yaşında, 18 yaşında kişiler vardı. Daha 15 Temmuz yaşandığında doğmamış olan genç kardeşlerimiz vardı. 18 yaşında olup da o zaman 8 yaşında olan kardeşlerimiz vardı. Dolayısıyla bu; hem anma hem kutlamayı on yıllar sonra da devam ettireceğimizin önemli bir göstergesi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin iradesini net bir şekilde ilan ettiği 15 Temmuz'u hem anma hem de kutlamayı yıllarca devam ettireceğiz. Bizler İletişim Başkanlığı olarak bundan sonra da 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması için sürekli olarak çalışacağız."

"15 Temmuz milletimize güvenen liderin ve liderimize güvenen milletimizin zaferidir"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "15 Temmuz destanımızın 10'uncu yılında hem şehitlerimizden ismini alan Şehitler Köprüsü'nün ve şehitler anıtımızın hemen dibinde bir aradayız. 253 şehidimize yüce Allah'tan rahmet, binlerce gazimize de minnet duygularımızı özellikle ifade etmek istiyorum. 253 şehidimizin 98'i İstanbul'da ve önemli bir kısmı da bu köprüde hayatını kaybetti.

Kıymetli şehitlerimizin, gazilerimizin ve o gün milyonlarca göğsünü tanklara siper eden vatandaşlarımızın, inanmış vatandaşlarımızın zaferi olarak addettiğimiz 15 Temmuz zaferimizi, milletimize güvenen liderin ve liderimize güvenen milletimizin de zaferi olarak özellikle ifade etmek isteriz. Bu sene de "İrade Bizim, Zafer Bizim" başlığıyla 10'uncu yılında 15 Temmuz şehitlerimizi anıyor ve zaferimizi hep birlikte kutluyoruz" dedi.

"Herkes en sevdiğini geride bırakarak bu millete, bu devlete olan borcunu ödemek için sokağa çıktı"

İstanbul Valisi Davut Gül, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Mekanlar zamana şahitlik ediyor. Bu mekan, bu köprü bir ihanete şahitlik etti. Darbe görünümlü işgal teşebbüsü, Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, dirayeti, milletimizin feraseti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, emniyet mensuplarının ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının içerisindeki namuslu kamu görevlilerinin gayreti, daha da önemlisi Allah'ın yardımıyla bertaraf edildi. Allah içimizdeki korkuyu yok etti, çıkarttı. Herkes en sevdiğini geride bırakarak bu millete, bu devlete olan borcunu ödemek için sokağa çıktı. Nihayetinde bir irade ortaya konuldu ve Allah zafer nasip etti. Vatanın birliği, bütünlüğü muhafaza edilmiş oldu. Rabbim bu millete tekrardan böyle ihanetlerle karşılaştırmasın. Ama dosta düşmana şunu gösterdik: Tekrarı olduğunda, teşebbüs olduğunda, niyet olduğunda bu millet en zor durumda en sevdiklerini geride bırakarak bu bayrağa, bu millete, bu vatana, bu devlete sahip çıkacağını göstermiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız sokağa davet ederken önce kendisi çıktı. Milletimiz şundan emin oldu: Aslında lideriyle aynı geleceği yaşıyor, seçtikleriyle aynı geleceği yaşıyor ve Cumhurbaşkanımız güvendiği millete karşı ne kendisi mahcup oldu ne bizleri mahcup etti. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum."

"Biz bu milli iradenin zaferini asla unutmayacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, millet iradesinin her şeyin üzerinde olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz gecesinin sembol noktalarından birindeyiz. 15 Şehitler Köprüsü'nde o gece tanklara meydan okuyan bir millet vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, 'Halkın gücü üzerinde hiçbir güç tanımıyorum' dedi ve milletimiz meydanlara çıktı. Milletimiz meydanlardan tüm dünyaya şunu söyledi: 'Bizi kimin yöneteceğine sadece ve sadece biz karar veririz.' İşte milli irade budur, tanklara karşı direnen çelik irade budur. Herkes meydanlarda mücadele etti; Türk milletinin gücünü tüm dünyaya gösterdi. Biz bu milli iradenin zaferini asla unutmayacağız, o hain darbe gecesini unutmayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladılar, Kızılay'da vatandaşlarımızın üzerine milletin silahlarıyla ateş ettiler. ve o gece birileri dedi ki, 'Bizim çocuklar kaybetti.' Tabii sizin çocuklar kaybetti ama milletin çocukları ve aziz milletimiz kazandı. O gece biz kazandık. ve o gece şunu söyledik: 'Milletin iradesine kimse karşı koyamaz.' Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yolu yürümeye devam ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı