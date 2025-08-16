İstanbul'a Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ağustos itibarıyla İstanbul ve çevresindeki iller için 'sarı' kodlu tahminlerde bulundu. Arnavutköy'de vatandaşlar kuvvetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ağustos tarihinde İstanbul ve bazı iller için kuvvetli rüzgar/fırtına nedeniyle "sarı" kodlu uyarılarda bulundu. Kent genelinde kuvvetli rüzgar etkili olurken, Arnavuktöy'de rüzgar nedeniyle bazı vatandaşların yürümekte zorluk çektiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ağustos tarihinde İstanbul dahil bazı iller için kuvvetli rüzgar/fırtına nedeniyle "sarı" kodlu uyarı yayımlamıştı. Uyarıda Marmara genelinde rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetine çıkabileceği bildirilmişti. Uzmanlar, rüzgar şiddetini tanımlayan Beaufort ölçeğinde 34-40 km/saat hızın "fırtına", 41-47 km/saatin "kuvvetli fırtına", 48-55 km/saatin ise "tam fırtına" kabul edildiğini; bu aralıklarda ağaç dallarının kırılabildiğini ve rüzgara karşı yürümenin güçleştiğini açıklamıştı.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda yürümekte zorlanan vatandaşlar, rüzgara maruz kalan ağaçlar ve savrulan brandalar görüldü. - İSTANBUL

