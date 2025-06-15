İsrail Uçakları Güney Kıbrıs'a Konuşlandırıldı

İran'ın İsrail saldırılarına karşılık vermesinin ardından, İsrail'e ait çok sayıda yolcu uçağı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yer alan Larnaka Havalimanı'na konuşlandırıldı.

İsrail ve İran karşılıklı saldırılarına devam ederken, İsrail'e ait çok sayıda yolcu uçağı, güvenlik amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) konuşlandırıldı. İsrail'e ait çok sayıda yolcu uçağı, Larnaka Havalimanı'nda görüntülendi.

Muhtemel bir saldırıda havalimanlarının hedef alınabileceği endişesiyle söz konusu uçakların güvenli bir bölge olarak GKRY'ye konuşlandırıldığı aktarıldı. Konuşlandırmanın tamamen güvenlik önlemleri çerçevesinde yapıldığı belirtildi. - LEFKOŞA