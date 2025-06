İsrail'in İran'a saldırısı tepki topladı

İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarına İngiltere'den Suudi Arabistan'a kadar dünyadan tepki yağdı. Birçok ülke, gelişmelerden endişe duyulduğunu açıklarken, İsrail'in eylemlerinin bölgedeki gerginliği ve savaş riskini artırdığına dikkat çekildi.

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef alan son saldırılarına dünyadan tepki yağdı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, gelişmeleri endişe ile izlediklerini belirterek, "Saldırılarla ilgili haberler endişe verici. Tüm tarafları geri adım atmaya ve gerginliği acilen düşürmeye çağırıyoruz. Bölgedeki gerginlik kimseye hizmet etmiyor" açıklamasında bulundu. Taraflara itidal çağrısı yapan Starmer, " Orta Doğu'da istikrar öncelik olmalı. Gerilimi düşürmek için ortaklarımızla görüşüyoruz. Şimdi itidal ve diplomasiye dönüş zamanı" dedi.

"Vahim ve son derece sorumsuzca"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise, İsrail'in İran'a saldırmasına tepki göstererek, "İsrail tarafından İran'a yönelik olarak bugün gerçekleştirilen nedensiz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum" ifadelerini kullandı. İran halkına taziyelerini ileten Şerif, "Bu vahim ve son derece sorumsuzca hareket oldukça derece endişe vericidir ve zaten istikrarsız olan bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma riski taşımaktadır" dedi. Şerif, "Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler'i, bölgesel ve küresel barışı tehlikeye atabilecek herhangi bir gerginliği önlemek üzere acil adımlar atmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

" Orta Doğu'da istenmeyen bir gelişme"

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon da, İsrail ile İran arasındaki gerginliğin endişe verici olduğunu ifade etti. Luxon, " Orta Doğu'da gerçekten istenmeyen bir gelişme. Yanlış hesaplama riski yüksek. O bölgenin daha fazla askeri eyleme ve bununla ilişkili riske ihtiyacı yok" açıklamasında bulundu.

Avustralya'dan taraflara diyalog ve diplomasi çağrısı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da, ülkesinin İsrail ile İran arasındaki gerginliğin tırmanmasından endişe duyduğunu belirterek, "Bu, zaten istikrarsız olan bir bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma riski taşıyor. Tüm tarafları gerginliği daha da artıracak eylemlerden ve söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" dedi. Wong, "Hepimiz İran'ın nükleer ve balistik füze programının uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit oluşturduğunun farkındayız ve tarafları diyaloğa ve diplomasiye öncelik vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Japonya: "Son derece üzücü"

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ise, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına tepki göstererek, "İran nükleer sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesi için ABD ile İran arasında yürütülen görüşmeler dahil devam eden diplomatik çabaların ortasında askeri güç kullanımı son derece üzücüdür. Hükümetimiz, gerginliği tırmandıran bu eylemi şiddetle kınıyor" ifadelerini kullandı.

Umman: "Uluslararası hukuk ilkelerinin açıkça ihlali"

Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları "tehlikeli" ve "pervasız" olarak nitelenerek, "Bu saldırılar Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ve uluslararası hukuk ilkelerinin açıkça ihlalidir. Bu tür saldırgan, ısrarcı davranışlar kabul edilemez ve bölgesel barış ve güvenliği daha da istikrarsızlaştırmaktadır" denildi. İsrail'e tepki gösterilen açıklamada, "Umman, İsrail'i bu gerginlikten ve sonuçlarından sorumlu tutuyor ve uluslararası toplumu bu tehlikeli eylem yolunu durdurmak için kararlı ve kesin bir duruş sergilemeye çağırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Endonezya, Suudi Arabistan ve BAE'den İsrail'e kınama

Endonezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "İsrail'in İran'a yönelik saldırısının şiddetle kınandığı" kaydedildi. Saldırının bölgesel gerginliği daha da kötüleştirme riski taşıdığın dikkat çekilerek, "Tüm taraflar azami itidal göstermeli ve gerginliği tırmandırabilecek veya daha fazla istikrarsızlığa yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmalıdır" çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, İran'a yönelik İsrail saldırısının "şiddetle kınandığı" belirtilerek, "Bu saldırılar, İran'ın egemenliğini ve güvenliğini baltalamakta ve uluslararası yasa ve normların açıkça ihlali anlamına gelmektedir" ifadeleri kullanıldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı da "İsrail'in askeri saldırılarının en güçlü şekilde kınandığını" ifade ederek, "Bu gelişmenin bölgesel güvenlik ve istikrar üzerindeki muhtemel sonuçlarından derin endişe duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Ermenistan: "İran'a yönelik tek taraflı saldırı son derece endişe verici"

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran'a yönelik tek taraflı saldırı son derece endişe vericidir" denilerek "Özellikle müzakerelerin bir sonraki turu öncesinde gerçekleşen bu saldırı, barışçıl çabaların yanı sıra genel bölgesel istikrar ve küresel barışı da tehlikeye atmaktadır. Bu tür eylemleri kınıyor, düşmanlıkların derhal durdurulması ve uluslararası hukuka bağlılık çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres itidal çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada da "Genel Sekreter, Orta Doğu'daki her türlü askeri gerginliği kınamaktadır. Özellikle, İran ile ABD arasında İran'ın nükleer programının durumu hakkında görüşmeler sürerken, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarından derin endişe duymaktadır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Genel Sekreter, her iki taraftan da azami itidal göstermelerini, bölgenin pek göze alamayacağı daha derin bir çatışmaya doğru sürüklenmekten her ne pahasına olursa olsun kaçınmalarını talep etmektedir" denildi. - LONDRA