Üye Girişi
Haberler
Bakan Güler: Suriye'de PKK/YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek
Bakan Güler'den çok net Suriye mesajı: Er ya da geç tasfiye edilecek
Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Suriye'yi yönetme niyetimiz yok

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Suriye'de yaşanan gelişmelere müdahale etmediklerini savunarak "Suriye'yi yönetme niyetimiz yok" dedi. Bölgede profesyonel adımlar attıklarını iddia eden Halevi "Burada düşman bir düşman ülke vardı ve ordusu çöktü" ifadelerini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'ye gerçekleştirilen İsrail saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

"SURİYE'Yİ YÖNETME NİYETİMİZ YOK"

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde konuşlu birlikleri ziyaret eden Halevi, burada yaptığı konuşmada Suriye'de yaşanan gelişmelere müdahale etmediklerini savunarak, " Suriye'yi yönetme niyetimiz yok" dedi.

"DÜŞMAN BİR ÜLKE VARDI VE ORDUSU ÇÖKTÜ"

İsrail vatandaşlarının güvenliği için Suriye'de "profesyonel ve doğru" adımlar attıklarını iddia eden Halevi, "Burada düşman bir düşman ülke vardı ve ordusu çöktü. Biz de terör unsurlarının buraya gelme riskini engellemek için ilerledik. Radikal terör unsurları bizim sayemizde sınıra yakın bölgelere yerleşemeyecek" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Suriye'yi yönetme niyetimiz yok
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kürsüye çıkan Bakan Yerlikaya'yı şoke eden protesto
img

Adliyedeki silahlı saldırıda can kaybı arttı! Hastanede şehit oldu
img

Esad'ı gönderen ünlü lider açık açık söyledi: Hepsini dağıtacağız
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVEFA:

Sadece bir kısmını alacağız. Yönetme belasına girecek kadar ahmak değiliz. Demiş. Adam haklı!...

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bizim hükümet gibi, önce yapmak istediklerini şunu yapmayacağız deyip alıştırmaya çalışıyorlar. Sonra da bir bakmışız ki şunu yapmayacağız dedikleri ne varsa hepsini yapmışlar.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLouis Tay:

Zaten piyonlarınızı gönderdiniz siz söyleyin onlar yapar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCumali Keleş:

yalan söylüyor arzı mevud ve yeşaya kehanetini gerçekleştirmek istiyorlar. daha fazla bilgi için İnstagram cumalidavincix hesabımı takip edin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSokrates:

Lazkiye yeter diyor akdenizdeki doğalgazlara çökecekler

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Esad'ın devrilmesi sonrası Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu
Esad'ın devrilmesi sonrasında Hizbullah liderinden ilk açıklama
Aleyna Tilki iş ilanı verdi
Aleyna Tilki iş ilanı verdi! Üstelik en yakınındaki kişi olacak
Ünlü oyuncu Levent Ülgen, yeni dizisi için imaj değiştirdi
Ünlü oyuncunun son halini kimse tanıyamadı
AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 500 TL'ye kadar çıkabilir
Emekli zammı ne kadar olacak? İşte AK Parti kulislerindeki rakam
Bakan Yerlikaya'ya TBMM'de kayyum protestosu
Kürsüye çıkan Bakan Yerlikaya'yı şoke eden protesto

Son Dakika Haberleri

Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.