İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Suriye'yi yönetme niyetimiz yok

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'ye gerçekleştirilen İsrail saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

"SURİYE'Yİ YÖNETME NİYETİMİZ YOK"

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde konuşlu birlikleri ziyaret eden Halevi, burada yaptığı konuşmada Suriye'de yaşanan gelişmelere müdahale etmediklerini savunarak, " Suriye'yi yönetme niyetimiz yok" dedi.

"DÜŞMAN BİR ÜLKE VARDI VE ORDUSU ÇÖKTÜ"

İsrail vatandaşlarının güvenliği için Suriye'de "profesyonel ve doğru" adımlar attıklarını iddia eden Halevi, "Burada düşman bir düşman ülke vardı ve ordusu çöktü. Biz de terör unsurlarının buraya gelme riskini engellemek için ilerledik. Radikal terör unsurları bizim sayemizde sınıra yakın bölgelere yerleşemeyecek" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.