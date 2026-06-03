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İsrail'den işgal ettiği Batı Şeria'da 2 bin 162 konutun inşasına onay

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İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'daki üç Yahudi yerleşiminde toplam 2 bin 162 konutun inşasını onayladı. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, kararı 'ulusal bir gelişme' olarak nitelendirdi.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'daki üç Yahudi yerleşiminde toplam 2 bin 162 konutun inşasını onayladı.

İsrail, işgal ettiği Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerini genişletmek için bir adım daha attı. Savunma Bakanlığına bağlı birim olan Sivil İdare Yüksek Planlama Komitesi, Batı Şeria'da Gevaot yerleşimi için bin 6, Har Brakha yerleşimi için 922, El Halil'in bitişiğinde bulunan Kiryat Arba yerleşimi için de 234 konutun inşasına onay verdi.

"Bu sadece bir planlama adımı değil; toprak üzerindeki hakimiyetimizi pekiştiren ulusal bir gelişmedir"

İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim planlarını genişletme politikasının mimarı olarak görülen aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir planlama adımı değil; toprak üzerindeki hakimiyetimizi pekiştiren, İsrail'in güvenliğini güçlendiren ve ülkenin kalbinde bir Arap terör devletinin kurulmasını engelleyecek somut gerçekler oluşturan ulusal bir gelişmedir" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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