Isparta Valiliği görevine atanan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, şehirden ayrılmadan önce engelli huzuruevinde kalan yaşlılar ve çocuklarla vedalaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Isparta Valisi olarak atanan Nurtaç Arslan,4.5 yılı şkın süredir görev yaptığı Bartın'da veda ziyaretlerine başladı. Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde hizmet alan engelli çocuklar, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve MİKADER Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklarla ve 75. Yıl Huzurevi sakinleri ile vedalaştı.

Bartın'da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde hizmet alan çocuklar ve huzurevindeki yaşlılar ile yakından ilgilenen Vali Arslan veda ziyaretlerinde her güzel anın, içten tebessümlerin ve gönülden gelen duaların kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Vali Arslan, "Çocuklarımıza hayallerini gerçekleştirecekleri başarılarla dolu bir gelecek, özel bireylerimize yeteneklerini özgürce ortaya koyabilecekleri aileleriyle birlikte mutluluk ve güzelliklerle dolu bir yaşam, ulu çınarlarımıza ise sağlık ve huzur içinde geçirecekleri nice yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı