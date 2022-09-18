Isparta yerel haberi... Isparta'da süslü kadınlar pedal çevirdi

- Isparta'da süslü kadınlar pedal çevirdi

ISPARTA - Isparta'da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü çerçevesinde bu yıl 3.'sü düzenlenen etkinlikte, renkli kıyafetler giyerek bisikletlerini çiçeklerle süsleyen kadınlar Isparta Belediyesi önünde bir araya geldi. Kadınlar belediye önünden başlayarak Mimar Sinan caddesi, çay boyu, ve Aksu caddesi üzerinden Valilik Meydanına kadar pedal çevirdi.

Süslü kadınlar bisiklet turu Isparta organizatörü Neziha Çalışkan basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Süslü kadınlar turu 2013 yılında İzmir'de başlamıştır. 10 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik, önce Türkiye'de daha sonra dünya ki şehirlerde bisikletine binen kadınların dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl 2-3 şehirde ve 32 ülkede eş zamanlı olarak, bağımsız ve gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor. Geçmişte iklim değişikliği diyorduk. Şimdi ise iklim krizi diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık ve yaşıyoruz. Her bireyin bu konuyla ilgili yapabileceği şeyler var. Biz bisiklete binere dünyaya olumlu katkılarda bulunabiliriz. Bir kişinin otomobil ile salınım yaptığı karbondioksiti bisiklet kullanarak 15 kat azaltıyor. Şehirlerin insan odaklı olarak yeniden tasarlanmasını istiyoruz, kamu alanlarının özellikle kadınların, çocukların ve yaşlıların rahatlıkla ortak kullanımı için sunulmasını istiyoruz. Yaya ve bisikletler için güvenli ulaşım, alt yapı hizmetleri istiyoruz." şeklinde konuştu.

Isparta'da önceki bisiklet turlarına katılım sağladığını dile getiren Tansu Topoğlu ise "Yılda bir gerçekleşiyor ama eğlenceli oluyor. Isparta'da da üçüncü kez düzenlendi, seviyoruz böyle turları" dedi.

Diğer bir katılımcı Meryem Demir ise süslü kadınlar bisiklet turuna katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek " Böyle etkinliklerin daha fazla yapılmasını istiyoruz. Daha önce bir kere daha katıldım. Motorsuz ulaşım için kadınların trafikte, sokakta, dışarıda, sosyal hayatta daha çok görünür olması için süslü kadınlar bisiklet turunun devamını diliyorum" dedi.

Etkinlik devamında valilik meydanında verilen konserle katılımcı kadınlar doyasıya eğlendi.