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Isparta'daki Minikler Depremzede Çocuklar İçin Atkı Ördü

Isparta'daki Minikler Depremzede Çocuklar İçin Atkı Ördü
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Isparta Eğirdir Bağlar İlk ve Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla 15 atkı ördü. Proje kapsamında atkılar, Malatya Yeşilyurt Zübeyde Hanım Anaokulu'ndaki çocuklara gönderildi.

Isparta Eğirdir Bağlar İlk ve Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla "Her Zaman Yanındayım, Gönül Atkısı" projesi kapsamında 15 atkı ördü. Öğretmenleri Seher Şahin rehberliğinde yoğurt kovalarında örülen atkılar ve çeşitli hediyeler, Malatya Yeşilyurt Zübeyde Hanım Anaokulu'ndaki çocuklara gönderildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Bağlar İlk ve Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara destek olmak için atkı ördü. Minik öğrenciler, "Her zaman yanındayım" mesajıyla dayanışma ruhunu gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Her Zaman Yanındayım, Gönül Atkısı" e-Twinning Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, depremden etkilenen çocuklara ulaştırılmak üzere 15 atkı örüldü.

'Çocuklar gülerse, dünya güler'

Bağlar İlköğretim Okulu Anaokulu Çalışkan Arılar Sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Seher Şahin rehberliğinde yoğurt kovalarında el emeğiyle atkılar ördü. Hazırlanan atkılar ve çeşitli hediyeler, Malatya Yeşilyurt Zübeyde Hanım Anaokulu'ndaki çocuklara gönderildi. Anaokulu öğretmeni Seher Şahin, projeyle ilgili olarak, "'Çocuklar gülerse, dünya güler' dedik ve 15 öğrencimizle birlikte heyecanla atkılarımızı ördük. Malatya'daki minik arkadaşlarımıza gönülden bir hediye göndermek istedik" dedi.

Unutulmaz bir deneyim oldu

Şahin, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen çocuklar için başlatılan projeye Türkiye genelinde 150 öğretmenin öğrencileriyle birlikte katıldığını belirterek, "Öğrencilerimiz, atkıların yanında çeşitli hediyeler de hazırlayarak paketledi. Hepimizi derinden etkileyen bu afette çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek en büyük amacımızdı. Proje, hem çocuklarımız için hem de bizler için unutulmaz bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

Bu projeye maddi ve manevi destek veren velilere teşekkür eden Şahin, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun bu projeyle daha da güçlendiğini söyledi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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