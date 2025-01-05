Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
Memleketindeki kongreye katılan Erdoğan partililere fena patladı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Konu: Suriyeliler! Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
"Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim"
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor

İsmail Kurt'un Sokak Hayvanlarına Duyarlılığı

İsmail Kurt'un Sokak Hayvanlarına Duyarlılığı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde inşaat ustası İsmail Kurt, 4 yıl önce aç bir kediye yardım etmekle başladığı sokak hayvanları destekleme faaliyetlerine devam ediyor. Her gün sabah akşam sahipsiz kedileri ve köpekleri besleyerek onların aç kalmamaları için çaba sarf eden Kurt, toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurguluyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan inşaat ustası İsmail Kurt, 4 yıl önce aç bir kediye acıdı ve beslemeye karar verdi. Şimdi ise her gün mahallenin sahipsiz onlarca kedisini sabah akşam besliyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde inşaatlarda ustalık yapan İsmail Kurt (46), 4 yıl önce işe gideceği sırada aç bir kedinin miyavlamasından etkilenerek kediye yemek verdi. Bir sokak hayvanını beslemenin verdiği huzurla 4 yıldır Cam-i Kebir mahallesinde bulunan Ulus Caddesi, Yağcılar Sokakta yaşayan onlarca sahipsiz kediyi sabah akşam yemek veriyor. Sabah kahvaltı yapar yapmaz mahalledeki onlarca kediye çeşitli yiyecekler vererek güne başlıyor. Akşam ise iş dönüşü tekrar kedileri beslemeyi ihmal etmiyor. Sokak kedilerinin yanında sokak köpeklerini de doyuruyor. Kurt, kedi ve köpekler yemek için kavga etmesin diye kedilerin yemeklerini köpeklerin göremeyecekleri yüksek bir yere koyarak kendince çözüm buldu. Bazen hazır kedi ve köpek mamalarıyla beslerken bazen de poğaça ve düğünlerden kalan yemeklerle sokak hayvanlarını besliyor. İnşaat ustası, hayvanların aç kalmamasına özen gösteriyor.

Yaşatalım, yaşayalım

Hayvanları elinden geldiği kadar beslediğini söyleyen İsmail Kurt, "Yaklaşık 4 senedir bu bölgedeki sokak hayvanlarını elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Genelde köpek maması ve kedi maması alıyorum bu bazen poğaça ve düğünlerden artan yemekler oluyor. Bu konuda herkesin duyarlı olması için çağrıda bulunuyorum. Her bina bir sokak hayvanını sahiplenir ise sokak hayvanı diye bir şey kalmaz. Bunlar bizim canlarımız bunları görmezden gelemeyiz. Sokak hayvanları vardır. Yaşatalım, yaşayalım" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Öcalan silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk yanıtladı
img

Türkiye'nin yanı başında uyuyan dev potansiyel
img

Kimse bu kadarını beklemiyordu! Wanda'dan kafa karıştıran hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
Olayların ilçesinde yasak aşk cinayeti
Athena Gökhan'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin
Fenerbahçeli Athena Gökhan'dan olay Galatasaray paylaşımı
Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım
Cemal Enginyurt hangi partiye katılacağını canlı yayında açıkladı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Icardi şimdi ne yapacak? Wanda Nara'dan kafa karıştıran hamle
Kimse bu kadarını beklemiyordu! Wanda'dan kafa karıştıran hamle
Penaltı mı, değil mi? Yorumcular tek görüşte birleşti
Yorumcular tek görüşte birleşti

Son Dakika Haberleri

TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Hatayspor maçı HD, donmadan izleme linki BODRUMSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Bodrumspor - Kayserispor maçı HD, şifresiz izleme linki ÜMRANİYESPOR- ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Erzurumspor hd, şifresiz, izleme linki ETIAS sistemi nedir? ETIAS yeşil pasaportu kapsıyor mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2025? Emekli maaşı zam oranı nasıl hesaplanacak? KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Gaziantep maçı canlı, hd izleme linki var mı? SURVIVOR KİM ELENDİ? 4 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor yeni bölüm tanıtımı izle! 5 OCAK PAZAR TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.