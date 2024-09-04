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İsmail Bingöl, Erzurum Mahalli Basın Tarihini Kitaplaştırdı

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İsmail Bingöl, geçmişten ve günümüzde Erzurum'da yayınlanmış mahalli basını 'Erzurum Mahalli Basın Tarihi' adlı kitapta topladı. Kitapta Erzurum Basınına ışık tutan yazılar ve gazeteler yer alıyor.

İsmail Bingöl geçmişten ve günümüzde Erzurum'da yayınlanmış, hala yayınlanmakta olan mahalli basını kitaplaştırdı.

Kitabın ismini 'Erzurum Mahalli Basın Tarihi' koyan Bingöl, 332 sayfalık kitabında, tarihe ışık tutacak Erzurum Basınını konu aldı.

Geçmişte ve bugün, kamuoyunun sesi olmuş, bunun için bilgisini, birikimini kullanarak, yazdıkları yazılarla, yaptıkları haberlerle şehrin ve insanın meselelerine çözüm aramış, bunun için samimiyetle mücadele vermiş, kalemini vicdanının sesi yapmış bütün basın emekçilerine hitaben kaleme aldığı kitabını 7 bölüme ayıran İsmail Bingöl, kitabın son kısmında da 'Okuma parçaları' koyarak kitabına farklı bir boyut kazandırmış.

Gazeteci kimdir sorusuna cevapla başlayan kitapta, gazete, ihtilallerin baş silahı gazete, Meşrutiyet sonrasında basın, yasaklar, basının dördüncü güç olma özelliği ve birçok başlıkta açıklayıcı bilgilere yer verildi.

Erzurum'da cumhuriyet öncesi yayınlanan gazeteler, son bölümde ise Cumhuriyet döneminde yayınlanan gazetelere de yer aldı.

Kitabın son bölümünde okuma parçaları ve yayınlanan gazetelerin birinci sayfalarının fotoğrafları yayınlandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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