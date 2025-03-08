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İŞKUR'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ziyareti

İŞKUR'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ziyareti
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Mersin İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında TÜİOSB'yi ziyaret ederek kadın iş gücünün önemine vurgu yaptı. TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, kadınların iş hayatındaki rollerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Mersin İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın beraberindeki iş ve meslek danışmanlarıyla birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta'yı ziyaret etti.

TÜİOSB'yi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ziyaret eden İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın, iş hayatında kadın iş gücünün kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Akalın konuşmasında: " İl müdürlüğü olarak 'İş Hayatında Ben de Varım' başlığıyla kadınların iş hayatındaki varlığının ve öneminin altını çiziyoruz. 'Yeşil Doğan' başlığıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren TÜİOSB'nin kadın iş gücünün artması, gelişmesi için yaptığı çalışmaları çok kıymetli buluyoruz. Bu nedenle TÜİOSB Başkanımız Gül Akyürek Balta'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

Balta: "Kadınların İş Hayatındaki Rolleri Güçlenmeli"

Akalın'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleştirdiği ziyaretten memnun olduklarını belirten Başkan Balta, "Bu ziyaret bizim için oldukça kıymetli, çünkü kadınların iş hayatında aldıkları rollerin güçlendirilmesi ve daha fazla sorumluluk alabilmeleri için gösterdiğimiz gayretlere bir takdir ve destek oldu. İŞKUR gibi iş hayatında çok önemli bir konuma sahip olan bir kurumun kadınların çalışma hayatındaki rolüne ve önemine dikkat çekmesi bizi memnun etti. Bu anlamda, kadın emeğine ve iş gücüne gösterilen önem olarak gördüğümüz bu ziyaret için il müdürümüz Akalın'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, TÜİOSB katılımcıları Deniz İzol, Şemsa Öner ve TÜİOSB Bölge Müdürü Ebru Karalar Akdeniz'de yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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