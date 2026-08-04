Hatay Valisi Masatlı, 600 Yataklı Devlet Hastanesi'nde İncelemelerde Bulundu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde yapımı tüm hızıyla devam eden 600 Yataklı Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinin ardından sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların nitelikli sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi amacıyla Hatay genelinde sağlık yatırımları devam ediyor. İskenderun ilçesinde sismik deprem izolatörlü olarak inşa edilen 600 Yataklı Devlet Hastanesi'nin yapım çalışmalarında da sona doğru yaklaşılıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden hastanenin inşaat alanında incelemelerde bulundu. Devam eden çalışmaları yerinde değerlendiren Vali Masatlı, projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Modern teknolojik donanımı, güçlü fiziki kapasitesi ve nitelikli sağlık hizmeti anlayışıyla hizmet vermesi planlanan hastanenin, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini daha etkin ve konforlu hale getirmesi hedefleniyor.

Hizmete açılmasıyla birlikte bölgenin sağlık altyapısına önemli katkı sunması beklenen hastanede; 600 hasta yatağı, 70 acil servis müşahede yatağı, 149 yoğun bakım yatağı ve 30 diyaliz yatağı bulunacak.

Hastanede ayrıca 27 ameliyat salonu, 200 poliklinik, 12 görüntüleme odası, 1 MR ve 2 tomografi cihazı yer alacak. Sağlık kompleksinde 1 bronkoskopi, 3 endoskopi, 40 fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, 15 onkoloji yatağı, 2 anjiyografi ünitesi ile 1'er ERCP ve ESWL ünitesi de vatandaşlara hizmet verecek.

Tam kapsamlı laboratuvarın da yer alacağı İskenderun 600 Yataklı Devlet Hastanesi'nin tamamlanarak hizmete girmesiyle birlikte, İskenderun ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlara daha kapsamlı ve modern sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı