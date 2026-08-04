Çocukların tehlikeli şakalaşması kanlı bitti
Aksaray’da M.D. isimli 15 yaşındaki çocuk, durakta otururken şakalaştığı 15 yaşındaki arkadaşı U.C.D.'yi bıçakla kaşından yaraladı.
Aksaray'da M.D. (15), durakta otururken şakalaştığı arkadaşı U.C.D.'yi (15) bıçakla kaşından yaraladı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sofular Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında meydana geldi. Durakta otururken şakalaşan M.D. ile arkadaşı U.C.D. arasında kavga çıktı.
ARKADAŞINI KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE KAÇTI
Kavgada M.D., cebinden çıkardığı bıçakla arkadaşı U.C.D.'yi kaşından yaralandı. U.C.D. kanlar içinde kalırken, M.D. ise kaçtı. Yaralı, ihbar üzerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan U.C.D.'nin kaşına dikiş atıldı.
Polis ekipleri M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.