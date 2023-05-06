- 23.00

'Işıkları açmayın' notu bırakıp intihar etti

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Ahmet Bilgiç isimli vatandaş evinin mutfağında cansız bir şekilde yerde yatar vaziyette bulundu. Bilgiç'in, evin farklı bölümlerine 'çakmak kullanmayın', 'ışıkları açmayın' notları bıraktığı görüldü.

Olay bugün Manisa'nın Turgutlu ilçesi Yıldırım meydana geldi. Yıldırım Mahallesi Sevgi Sokak 2 numaralı apartmanın 2. katında evinde yalnız başına ikamet ettiği öğrenilen Ahmet Bilgiç'den haber alamayan arkadaşları durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, itfaiye ekipleriyle birlikte, merdivenli itfaiye aracıyla evin balkonundan içeri girdi. İçeri giren ekipler evin mutfak bölümünde Bilgiç'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, Bilgiç'in mutfakta bulunan ocağın doğal gaz bağlantısını çıkardığı ve doğal gazı soluyarak hayatına son verdiğini tespit etti. Bilgiç'in ayrıca evin belli bölümlerine 'ışıkları açmayın' 'çakmak kullanmayın' gibi notlar bıraktığı öğrenildi.

Bilgiç'in cenazesinin yapılan savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.