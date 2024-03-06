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İshaklı Köyü'nde 40 Yıllık Yol Hayali Gerçekleşti

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Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı İshaklı Köyü'nde yaşayan Hanife Kuru'nun 40 yıldır beklediği yol, İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmayla gerçeğe dönüştü. Kuru, yolun tamamlanmasıyla yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı İshaklı Köyü'nde 40 yıllık yol hayali gerçeğe dönüştü. İshaklı köyünde yaşayan ve 40 yıldır evinin kapısına yol gelecek diye umut eden Hanife Kuru yol hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Giresun İl Özel İdaresi tarafından İshaklı köyü Bodurlu mahallesinde yapılan yol çalışmasıyla ilgili verilen bilgi veren İl Genel Meclis üyesi Fatih Cansız, "Daha önce projelendirilmesine rağmen ülkemizde 11 ili etkileyen deprem dolayısıyla gecikmeye uğrayan yol nihayet bitirildi. Yaklaşık 400 metrelik yol çalışmasıyla 40 yıllık ulaşım çilesi de sona ermiştir. Özellikle arazilerinden yol çalışmasına izin veren yer sahiplerine ve çalışmaları takip eden muhtarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Köyünde birçok yere araçla ulaşılırken kendisinin de 40 yıldır kapısına yol gelmesini beklediğini anlatan Hanife Kuru ise "Hayallerimize kavuştuk. Bu yola vesile olan kaymakamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yaşlıyım ve yürümekte çok zorlanıyorum. İnşallah evimin kapısından araca binip gideceğim yere bu günden sonra gider gelirim" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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