İşçi Felç Kaldı, Tazminatını Alamıyor

Konya'da çalıştığı tünel inşaatında beton mikserinin devrilmesi sonucu belden aşağısı felç kalan ve şirkete karşı açtığı davayı kazanan işçi, aradan 6 yıl geçmesine rağmen halen parasını alamadı. Şirket sahibinin malları kaçırdığını öne süren işçi, "23 milyon 788 bin TL alacağım var. Beni tedavi ettirselerdi, o parayı dahi istemezdim. Ben sadece tedavi olmak istiyorum" dedi.

Konya'daki Afşar ve Bağbaşı Barajı arasındaki Mavi Tünel'in inşaatında Palet İnşaat bünyesinde ekskavatör operatörü olarak çalışan Sezgin Keşto (31), 1 Mart 2019'da, Cezmi Çelik'in (54) kullandığı beton mikserinin kaza yapması sonucu ağır yaralandı. Bu sırada sürücü Cezmi Çelik ise hayatını kaybetti. Araçtan çıkarıldıktan sonra Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Keşto'nın omurgasının kırıldığı, omuriliğinin zedelendiği belirlendi. Geçirdiği ameliyatın ardından 3 gün yoğun bakımda kalan Keşto, 6 aylık tedaviden sonra taburcu edildi. Bir daha yürüyemeyeceğini öğrenen Keşto, Adana'daki ailesinin evine döndü.

Dava açtı, kazandı

Keşto, çalıştığı şirkete tazminat davası açtı. Adana 13'üncü İş Mahkemesi'nde 4 yıl süren davanın ardından şirketin asli kusurlu olduğuna kanaat getirilerek, 15 milyon 739 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi. Bu zamana kadar tazminatı ödemeyen şirketin Keşto'ya borcu, 23 milyon 788 bin lirayı buldu. Öte yandan, şirketin ise malları kaçırdığı öne sürüldü.

"Tazminatım ödensin"

Yaşadığı süreci İhlas Haber Ajansı'na konuşan Sezgin Keşto, "Benim kaza sonrası belim kırıldı. Şirket, yüzde 100 suçlu bulundu. Dava açtım ve kazandım. Şirket sahibi ilk başlarda borcunu ödeyeceğini söyledi ancak o sırada bütün malları kaçırmışlar. Benim borcumu ödemiyor, beni de engellemiş, hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Şirket sahibi ceza alsın, tazminatım ödensin istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Engelli kaldım, çalışamıyorum"

Tazminat parası ile tedavi olacağını, şirketin kendisini tedavi ettirmesi durumunda paradan vazgeçeceğini de belirten Keşto, "Şirketin şu anda sadece adı var. Ortada bir muhatap yok. Hiç kimse ceza almadı. Tazminatımı da alamadım. Yüzde 100 engelli kaldım. Bu alacağım para zaten tedavi param. Beni tedavi ettirseler ben para da istemeyeceğim. Kök hücre olmam lazım, tedavi olmam lazım. Beni tedavi ettirmek yerine kaçtılar. Benim mesleğim vardı, kimseye ihtiyacım yoktu. Ancak şu anda çalışamıyorum, engelli kaldım" diye konuştu.

Öte yandan, firma yetkililerinin telefonlarına ulaşılamadı. - ADANA