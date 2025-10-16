İş adamından Rojin'in olayını aydınlatacaklara 4 milyon TL ödül

Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni göl kenar bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in olayını aydınlatacaklara 4 milyon TL ödül vaat etti.

ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olan Rojin Kabaiş, kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü sahilinde cansız bedeninin bulunmasıyla başlayan şüpheli ölüm soruşturmasında, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen son rapor ile bir kez daha gündeme geldi. Adli Tıp Kurumu'nun kesin ölüm nedenini "suda boğulma" olarak açıklamasının yanı sıra, genç kadının vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmesi olayın seyrini değiştirmişti.

KATİLLERİ BULANA 4 MİLYON TL ÖDÜL VERECEK

Rojin Kabaiş'in katillerinin bulunması için daha önce vaat ettiği 2 milyon TL'lik ödülü, 4 milyon TL'ye yükselttiğini ifade eden Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, "Bu artışın sebebi, maddi bir amaç değil; aksine, adaletin bir an önce tecelli etmesi ve sevgili kardeşimizin faillerinin Devletimizin ve milletimizin yardımıyla hızla yakalanması için kamuoyunun desteğini maksimize etmektir. Amacımız, soruşturmaya katkıda bulunarak devletimize faydalı olmak ve toplumsal vicdanı rahatlatmaktır. Rojin Kabaiş'in katillerini adalete teslim edecek kesin ve doğrulanabilir bilgiye sahip her vatandaşımızı, vicdanının sesini dinlemeye ve güvenlik güçlerimizle gizlilik içinde iletişime geçmeye davet ediyoruz. Adaletin sağlanması için verdiğiniz desteğe şimdiden teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.