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İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 45 yaşındaki iş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 45 yaşındaki iş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu.

Olay, saat 05.00 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bulunan ağaçta asılı bir şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden şahsın iş adamı Mehmet Köse olduğu tespit edilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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