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İRAP çalıştayında afet riskleri ve eylem planları ele alındı

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İRAP çalıştayında afet riskleri ve eylem planları ele alındı
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Bayburt İl Risk Azaltma Planı (İRAP) 2027-2031 dönemi hazırlıkları kapsamında düzenlenen ilk çalıştay tamamlandı.

Bayburt İl Risk Azaltma Planı (İRAP) 2027-2031 dönemi hazırlıkları kapsamında düzenlenen ilk çalıştay tamamlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştayda deprem, kaya düşmesi, heyelan, taşkın-sel-su baskını ve meteorolojik afetler başlıklarında kentin afet riskleri ele alındı.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalıştayda, farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla 5 ayrı afet masası oluşturuldu. Masalarda tehlike ve risk değerlendirmeleri yapılırken Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler (GZFT ) analizleri gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürü Uğur Minder'in açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, çalışma grupları muhtemel afet senaryoları üzerinden yapılabilecek çalışmaları ele aldı. Gruplar tarafından amaç, hedef ve eylem planları belirlenirken eylemlerin öncelik sırasını gösteren tablolar da hazırlandı.

Çalıştayda elde edilen değerlendirmeler ve hazırlanan eylem planlarının, Bayburt İRAP'ın 2027-2031 dönemine ilişkin hazırlık sürecinde kullanılabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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