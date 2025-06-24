İran Saldırıları Nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda Bekleyen Qatar Uçakları Yeniden Havalandı

İran Saldırıları Nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda Bekleyen Qatar Uçakları Yeniden Havalandı
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İran Saldırıları Nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda Bekleyen Qatar Uçakları Yeniden Havalandı
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İran'ın Katar'daki ABD üslerine yönelik füze saldırısı sonrası İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen Katar Havayolları uçakları, ateşkesin ilan edilmesinin ardından yeniden havalandı. 10 uçağın 7'si Doha'ya hareket etti.

İran'ın saldırıları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen Katar Havayolları uçakları, bu sabah yeniden havalandı.

İran'ın Katar'daki ABD üslerine yönelik füze saldırısı nedeniyle Katar Havayolları'na ait uçaklar İstanbul ve Ankara'ya yönlendirilmişti. İran İsrail savaşında ateşkes ilan edilmesinden sonra İstanbul Havalimanı'nda bekleyen uçaklar yeniden havalandı. İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Katar Havayolları'na ait 10 uçağının 7 tanesi saat 07.30 sıralarda Doha'ya hareket etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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