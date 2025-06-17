İran-İsrail Çatışmaları Sonrası Van Kapıköy Gümrük Kapısı'nda İnsan Hareketliliği Azaldı

İran-İsrail Çatışmaları Sonrası Van Kapıköy Gümrük Kapısı'nda İnsan Hareketliliği Azaldı
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İran ile İsrail arasında süren çatışmalar, Van Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki İranlı turist hareketliliğini etkiledi. Çatışmalara rağmen İran vatandaşlarının çoğu ülkelerine dönmeyi tercih etti. Turistler, kalıcı ayrılığa niyetlerinin olmadığını belirtiyor.

İran ile İsrail arasında 5 gün önce başlayan çatışmalar sürerken, Van Kapıköy Gümrük Kapısı'nda gözlenen yoğunluk bugün itibarıyla biraz daha azaldı.

İranlı turistlerin Türkiye'ye yönelik ilgisi, sınırlı ölçüde devam ederken, gelişlerin büyük bölümü kısa süreli ziyaretlerden oluşuyor. Dünkü dikkat çekici dönüş hareketliliğine kıyasla, hem İran'a gidişler hem de Türkiye'ye gelişler daha sınırlı düzeyde gerçekleşti. Çatışmalara rağmen İran vatandaşlarının büyük bölümünün ülkelerine dönmeyi sürdürmesi dikkat çekiyor. Turistler, İran'dan kalıcı bir şekilde ayrılmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ifade ediyor.

Aile ziyareti için İran'ın Zencan eyaletine giden Rüya ve Murat çifti, planlarını yarıda keserek Türkiye'ye erken döndüklerini belirtti. Normalde bir hafta daha kalmayı planladıklarını söyleyen çift, "Gece saatlerinde bombalanma yapıldı ancak hava savunma sistemi iyi çalıştı. Yine de tedirgin olduk ve dönmeye karar verdik" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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