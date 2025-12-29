Haberler

İran: "Rusya tarafından savaşa gönderildiği kaydedilen Darbandi'nin durumunu takip ediyoruz"

Güncelleme:
Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Rusya'ya turist vizesiyle giriş yapan 34 yaşındaki İran vatandaşı Arash Darbandi'nin savaşa gönderildiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı, bu durumu yakından takip ettiklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna medyasının duyurduğu, Rusya'ya turist vizesiyle giriş yapan 34 yaşındaki Arash Darbandi adlı İran vatandaşının Rusya tarafından savaşa gönderilmesine ilişkin durumu yakından takip edildiğini duyurdu.

Ukrayna medyası, Rusya'ya turist vizesiyle giriş yapan 34 yaşındaki Arash Darbandi adlı İran vatandaşının Rusya tarafından savaşa gönderildiğini yazmasının ardından İran Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında, Darbandi'nin durumunun takip edildiği kaydedildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında "Olaydan sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından haberdar olduk. Bu konu, yurtdışında sorun yaşayan İranlılarla ilgili benzer tüm vakalar gibi ciddiyetle takip edilecektir" ifadelerini kullandı. Savaşın diplomasi yoluyla sona ermesi gerektiğini sözlerine ekleyen Bekayi, bu ayın başlarında Tahran'daki Rusya Büyükelçiliğinin çevresinde, insanlara belirli bir ücret karşılığında Ukrayna'da savaşmak üzere Rus ordusu tarafından göreve alınabileceklerini söyleyen broşür bulunduğunu söyledi. - TAHRAN

Haberler.com
