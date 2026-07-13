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İran Devrim Muhafızları: "Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerine misilleme saldırısı düzenledik"

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve İHA'larla vurduğunu, çok sayıda yakıt deposu ve askeri tesisin imha edildiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerinin hedef alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) ABD'nin son saldırılarına misilleme geldi. DMO'dan yapılan açıklamada, Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerinin çok sayıda İran saldırısı ile hedef alındığı bildirildi. Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'ne füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ve saldırı sonucunda çok sayıda yakıt ve mühimmat deposunda yangın çıktığı belirtildi. Bahreyn'de Şeyh İsa Hava Üssü'nün hedef alındığı aktarılırken, bu saldırılarda helikopter bakım tesisleri, 1 adet P-8 uçağına ev sahipliği yapan bir hangar ve ABD'ye ait bir İHA komuta-kontrol merkezinin vurulduğu ifade edildi. Kuveyt'te ise Ali El-Salem Hava Üssü'ndeki yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemlerinin yanı sıra Ahmed El-Caber Hava Üssü'ndeki stratejik bir radar sisteminin "tamamen imha edildiği" kaydedildi. ABD'ye İran'a yönelik saldırılarına son verme uyarısı yapılan açıklamada, "İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik yabancı askeri müdahalenin sürmesine izin vermeyeceği" vurgulandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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