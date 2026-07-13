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Restoranda silahlı saldırı: 1 ölü

Restoranda silahlı saldırı: 1 ölü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda silahlı saldırıya uğrayan Muhammer Bilik hayatını kaybetti. Saldırgan motosikletle kaçtı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Bitez sahilinde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. Restoranda 3 kişiyle yemek yiyen Muhammer Bilik (28) tuvalete gitmek için masadan kalktı. Muhammer Bilik, tekrar masasına döndüğü sırada bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bilik, yürüdüğü sırada arkadan ateş eden saldırgan daha sonra ara sokaktan kaçıp motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar korkuyla kaçıştı.

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kontrollerde Muhammer Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan saldırganın saldırıyı gerçekleştirmeden önce sahildeki diğer mekanlara girip Bilik'i aradığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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