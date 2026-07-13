Haberler

Senatör Lindsey Graham'ın ölüm nedeni belli oldu

Senatör Lindsey Graham'ın ölüm nedeni belli oldu Haber Videosunu İzle
Senatör Lindsey Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Senatosu'nun deneyimli ve etkili isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 71 yaşındaki ani ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. Açıklanan ön otopsi raporuna göre Graham, damar sertliğine bağlı aort yırtılması nedeniyle hayatını kaybetti.

  • ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 71 yaşında aort yırtılması (diseksiyon) nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Graham'ın ölümü sonrası Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'daki sandalye sayısı 51'e düştü.
  • Başkan Donald Trump, federal binalarda bayrakların 18 Temmuz'a kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi.

71 yaşında hayatını kaybeden ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölüm nedenine ilişkin ön otopsi raporu açıkladı. 

Güney Carolina'yı temsil eden ve özellikle dış politika ile savunma alanlarındaki çıkışlarıyla tanınan Lindsey Graham, cumartesi gecesi geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Graham'ın vefatı, ABD siyasetinde derin bir üzüntüyle karşılanırken, Senato'daki güç dengelerini de etkiledi.

ÖLÜM NEDENİ: AORT YIRTILMASI

Washington DC Adli Tıp yetkilileri tarafından hazırlanan ön otopsi raporu, ölümün detaylarını netleştirdi. Rapora göre Graham, uzun bir süredir kardiyovasküler (kalp-damar) sorunlarla mücadele ediyordu. Deneyimli siyasetçinin asıl ölüm nedeninin, damar sertliğine bağlı olarak gelişen aort yırtılması (diseksiyon) olduğu kesinleşti.

CUMHURİYETÇİLERİN SANDALYE SAYISI DÜŞTÜ

Graham'ın beklenmedik kaybı sonrası, Cumhuriyetçi Partinin Senato'daki sandalye sayısı 51'e düştü.

TRUMP'TAN YARIM BAYRAK TALİMATI

Senatörün ölüm haberinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Graham ile rahatsızlanmadan kısa bir süre önce telefonla görüştüğünü belirten Trump, yaşanan acı kayıpla ilgili iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

“Bu yönde söylentiler var ama hayır. Kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi. Kalp krizi geçirdi. Onu kaybetmek yıkıcı.”

Başkan Trump ayrıca, hayatını kaybeden senatörün anısına ülkedeki tüm federal binalarda bayrakların 18 Temmuz Cumartesi gecesine kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi. Graham için düzenlenecek anma ve cenaze törenlerinin detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran'dan askeri üslere misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! Onlarca askeri hedef yerle bir edildi
İsrail'den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye gelişmeleri yakından izliyor

Davut Koridoru için saldıracaklar! Türkiye adım adım takip ediyor
Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! Evlerden neler çıktı neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş

Son anda gözaltına alınmış! "Yurt dışı" detayı bomba
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık

Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu
Dugin'den dünyayı sarsacak çıkış: Graham'ın ölümü Trump'a gönderilen kara bir işaret

Senatörün esrarengiz ölümü sonrası olay iddia: Sıradaki isim o
TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar

TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar
Dünyaca ünlü otomotiv devinden tarihi hata! 1265 müşteriye yanlış araç satıldı

Otomotiv devinden tarihi hata! Yüzlerce müşteriye yanlış araç satıldı
Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması

Haluk Levent'e demediğini bırakmadı, resmen öfkesini kustu
Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve eşi Ali Atay ülkeyi terk ediyor

Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor: İstikamet Avrupa