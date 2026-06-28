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İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'e misilleme saldırıları

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin askeri altyapısını hedef alan saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu açıkladı. ABD ise daha önce İran'a ait 10 askeri hedefi vurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'ın askeri altyapısını hedef alan son saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerinin füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına Tahran cephesinden yanıt gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, ABD'nin İran'ın askeri altyapısını hedef alan saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerinin füze ve İHA'lar ile hedef alındığı kaydedildi. Washington yönetiminin ateşkesi ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Ateşkesin ihlal edilmesi, İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 1. maddesine aykırıdır ve tüm diplomatik süreçlerin tamamen durdurulmasıyla sonuçlanacaktır" uyarısında bulunuldu. Kuveyt ordusu ve Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkelerinin yeni saldırılara hedef olduğunu doğrularken hasara yol açılıp açılmadığına ilişkin detaylı bilgi vermedi.

ABD, İran'a ait 10 askeri hedefi vurmuştu

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarından geçen "M/T Kiku" tankerine tek yönlü bir İHA ile saldırı düzenlediğini duyurarak bu saldırıya misilleme olarak İran'daki 10 askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir kez daha ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek "Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak" ifadelerini kullanmıştı. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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