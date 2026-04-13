Uluslararası ilişkiler uzmanı Özcan'dan dikkat çeken açıklama: '3. Dünya Savaşı riski var'

Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özcan, İran ile ABD arasında Pakistan'da kurulan temasların müzakere boyutunda çöktüğünü, Hürmüz hattına ilişkin açıklamaların ise askeri seçeneği daha görünür hale getirdiğini söyledi. Özcan, bölgedeki savaş baskısının daha ileri boyuta taşınması halinde 3. Dünya Savaşı riskini gündeme getirecek, küresel etkileri ağır bir sürecin başlayabileceğini ifade etti.

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özcan, İran ile ABD arasında Pakistan'da yürütülen temasların kritik bir aşamaya geldiğini belirterek, sürecin askeri seçenekleri daha görünür hale getirdiğini söyledi. Özcan, diplomasi ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını ancak bölgedeki gerilimin küresel sonuçlar doğurabilecek bir seviyeye taşınma riski bulunduğunu ifade etti. İran ile ABD arasında Pakistan'da kurulan temaslara ilişkin değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Merve Suna Özcan, İHA'ya yaptığı açıklamada müzakere boyutunda ciddi bir kırılma yaşandığını dile getirdi. Bölgedeki gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Özcan, diplomasi masasının yeniden kurulma ihtimalinin ise halen masada olduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Merve Suna Özcan, "İran ve ABD arasında Pakistan'la kurulan masanın an itibariyle müzakere boyutunun çöktüğünü görüyoruz. 21. saatin akabinde zaten JD Vance ve ekibinin Pakistan'ı terk etmesi diyebiliriz artık buna. Son derece endişe verici. Trump'un özellikle saat 17'yi işaret etmesi ki CENTCOM'un (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) özellikle İran ablukasına karşı Hürmüz üzerinden yeni bir abluka yapacağını söylemesi, son derece askeri opsiyonu karşımıza çıkaran yeni bir düşünce oluşturdu bizler açısından" dedi.

Pakistan'daki masanın sorunlu hale geldiğini belirten Özcan, "Bu noktada Pakistan'daki masa sorunlu hale geldi diyoruz ama bir yandan da diplomasinin rafa kalktığını söylemenin çok zor olduğunu ifade edelim. Özellikle Türkiye başta olmak üzere Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır arasında geçtiğimiz ay gerçekleşen taraflar arasındaki görüşmeleri ve bunun sonucu olarak da Pakistan'da bir araya gelen İran ve Amerika heyetini gördüğümüz zaman aslında hepimiz umutlanmıştık. Fakat ben yine Antalya Diplomasi Forumu başta olmak üzere aktörlerin ve tarafların yeniden bir araya geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye, lider ve istikrar diplomasisinde kritik rol oynuyor

Özcan, "Bunun en temel nedenlerinden bir tanesi, eğer bu coğrafya içerisinde bu savaş baskısı devam eder ve daha ileri boyutlara taşınırsa, bizim karşımıza 3. Dünya Savaşı kapsamında sorunlar çıkacaktır. Özellikle Trump'ın son paylaşımlarına NATO'ya dahil etme gibi girişimleri olduğunu görüyoruz. Her ne kadar NATO'dan olumsuz açıklamalar geliyor olsa da şu opsiyon her zaman karşımızda. Körfez aktörleri sürece dahil olabilir. Başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere. Süreç içerisinde Körfez aktörlerinin burada Hürmüz'ü açma konusunda Amerika ile ortak hareket edeceklerine dair bir açıklama alırsak, o zaman bu bölgesel savaşın küresel etkilerinin daha ağır olduğu bir real politiği okumaya başlayacağız. Biraz da sanırım artık gözler hem Pakistan hem de cuma günü başlayacak olan Antalya Diplomasi Forumu'na çevrildiği gibi, Türkiye'nin buradaki etkisinin Pakistan'la birlikte ortak bir alan oluşturmasının gerek lider diplomasisi gerek istikrar diplomasisi noktasına son derece değerli olduğunu görüyoruz" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı