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Irak hükümetinden Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırılara kınama

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Irak Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, ülke topraklarından Suudi Arabistan’a gerçekleştirilen saldırılar kınanarak, "Irak hükümeti, topraklarının ve hava sahasının herhangi bir ülkeye yönelik saldırılar için üs olmayacağını bir kez daha yinelemektedir" denildi.

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülke topraklarından Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen saldırılar kınanarak, "Irak hükümeti, topraklarının ve hava sahasının herhangi bir ülkeye yönelik saldırılar için üs olmayacağını bir kez daha yinelemektedir" denildi. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Iraklı bir komutanın görevden alındığı kaydedildi.

Irak Başbakanlık Ofisi, ülke topraklarından Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen saldırıları kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetinin Suudi Arabistan'ın güvenliği ile istikrarını etkileyen ve iki ülke arasındaki köklü ilişkilere zarar veren her türlü saldırıya karşı olduğu vurgulanarak, "Irak hükümeti, Suudi Arabistan'ın tutumunu ve Irak'ın durumu kontrol altına alma çabalarına verdiği olumlu yanıtı memnuniyetle karşılamaktadır. Bu durum, Suudi Arabistan'ın Irak'ın güvenliği ile istikrarına ve kardeşlik ilişkilerini iki halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde sürdürmeye verdiği önemi yansıtmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Müsamaha göstermeyeceğiz"

Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin ülke topraklarından Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen saldırıların detayları ve bunların arkasında kimlerin olduğuna ilişkin soruşturma talimatı verdiği belirtilerek, "Başbakan, saldırılarda rolü bulunan herkese karşı yasal işlem yapılması talimatını vermiş; Irak'ın kendisini veya kardeş ülkelerle ilişkilerini tehlikeye atan hiçbir faaliyete müsamaha göstermeyeceğini vurgulamıştır" ifadeleri kullanıldı. Irak hükümetinin benzer saldırıların tekrarlanmasını önlemek için her türlü tedbiri alacağı belirtilerek, "Irak, topraklarının ve hava sahasının herhangi bir ülkeye yönelik saldırılar için üs olmayacağını, resmi politikasının devletlerin egemenliğine saygı duymaya ve onlara yönelik saldırıları reddetmeye dayandığını, çevresiyle olan ilişkilerinin bir gerilim ve çatışma alanı değil, işbirliği ve istikrar köprüsü olması için çalışacağını bir kez daha yinelemektedir" denildi.

Iraklı komutan görevden alındı

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan bir diğer açıklamada, Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırıların Irak kaynaklı olduğunun soruşturmalarla doğrulanmasının ardından Iraklı bir komutanın görevden alındığı bildirildi. Söz konusu komutanın Irak'ın güneyindeki Meysan eyaletinde görevli olduğu aktarıldı.

Irak'tan fırlatılan İHA'lar Suudi Arabistan'ı hedef almıştı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı'nın Irak'tan fırlatıldığı tespit edilen İHA'lar ile vurulduğunu açıklamıştı. Saldırıların sorumlusuna ilişkin detaylı bilgi verilmemişti. Suudi Arabistan'ın saldırılara şimdilik misillemede bulunmama kararı aldığı aktarılmıştı. Bu kararın Iraklı yetkililere kendi topraklarından Suudi Arabistan ve komşu ülkelere yapılan saldırıları önlemek için gerekli tedbirleri alma fırsatı tanımak amacıyla alındığı kaydedilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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