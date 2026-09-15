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’İnsanlık’ yere düşmedi

’İnsanlık’ yere düşmedi
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İzmir’de aracıyla yokuş çıktığı sırada kasalar dolusu meyve ve sebzesi yola saçılan pazar esnafının imdadına çevredeki vatandaşlar ile yoldan geçen sürücüler yetişti.

İzmir'de aracıyla yokuş çıktığı sırada kasalar dolusu meyve ve sebzesi yola saçılan pazar esnafının imdadına çevredeki vatandaşlar ile yoldan geçen sürücüler yetişti. İmece usulüyle yola dökülen ürünleri toplayan vatandaşlar, toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden birini sergiledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Menemen ilçesi 9 Eylül Mahallesi'nde bulunan dik bir yokuşta meydana geldi. Pazara taze ürün götürmek için yola çıkan bir esnaf, aracıyla yokuş tırmandığı sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Araçtaki yükün dengesinin bozulması sonucu, kilolarca meyve ve sebze bir anda yola saçıldı. Ürünlerinin etrafa dağıldığını gören esnaf neye uğradığını şaşırırken, devreye hemen çevredeki duyarlı vatandaşlar girdi.

Sürücüler araçlarından indi, mahalleli seferber oldu

Esnafın çaresiz kaldığını fark eden mahalle sakinleri, esnaf komşular ve o sırada yoldan geçmekte olan araç sürücüleri hiç düşünmeden yardıma koştu. Trafiğin durduğu noktada araçlarından inen sürücüler ve vatandaşlar; ellerine aldıkları poşetlerle ve boş kasalarla yere dökülen ürünleri tek tek, özenle topladı. Vatandaşlar, esnafın zararını en aza indirmek için elinden geleni yaparken kısa sürede el birliğiyle toplanan meyve ve sebzeler yeniden araca yüklendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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