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17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı

17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı
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ZONGULDAK’ta kızları Sıla T.’yi (17) arkadaşlarıyla görüştüğü ve izinsiz alışveriş merkezine gittiği gerekçesiyle dövüp zincirle yatağa bağladığı iddia edilen Selahattin T. ile eşi Sevil T. gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ta kızları Sıla T.'yi (17) arkadaşlarıyla görüştüğü ve izinsiz alışveriş merkezine gittiği gerekçesiyle dövüp zincirle yatağa bağladığı iddia edilen Selahattin T. ile eşi Sevil T. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen çiftten Selahattin T., gazetecinin, "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna "Kızını dövmeyen dizini döver" diye cevap verdi. Sıla T. ile vücutlarında darp izleri bulunan 3 kardeşi devlet korumasına alındı.

Olay, Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Sıla T.'nin babası Selahattin T. tarafından dövülüp zincirle yatağa bağlandığı öne sürüldü. İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, Sıla T.'nin babaannesiyle birlikte girdiği evde genç kızı kelepçeli halde yatağa zincirle bağlı olarak buldu.

KARDEŞLER DEVLET KORUMASINA ALINDI

Sıla T. ile 3 kardeşi hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerde kardeşlerin hepsinde darp izleri olduğu belirlendi. 4 kardeş devlet koruması altına alındı.

'KIZINI DÖVMEYEN DİZİNİ DÖVER'

Olayın ardından anne Sevil T. ile baba Selahattin T. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinde ailenin, kızlarının izinsiz AVM'ye gittiğini, birileriyle görüştüğünü ve kaçmaya çalıştığını, bunları engellemek istedikleri için zincirlediklerini söyledikleri öne sürüldü. Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan anne ve baba adliyeye sevk edildi. Bir gazetecinin, "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna baba Selahattin T., "Kızını dövmeyen dizini döver" diyerek cevap verdi. Gazetecinin aynı sorusuna anne Sevil T., "Hayır ama siz rencide ediyorsunuz" dedi. Anne ve babanın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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