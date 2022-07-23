Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Johnson askeri eğitime katılarak el bombası attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Johnson askeri eğitime katılarak el bombası attı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika haberine göre - İngiltere Başbakanı Johnson askeri eğitime katılarak el bombası attı İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukraynalı askerlerin eğitim aldığı kampa düzenlediği ziyarette el bombası attı.

- İngiltere Başbakanı Johnson askeri eğitime katılarak el bombası attı

LONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukraynalı askerlerin eğitim aldığı kampa düzenlediği ziyarette el bombası attı.

İngiltere'de 7 Temmuz'da istifasını açıklayan Başbakan Boris Johnson, Yorkshire'da bulunan askeri eğitim kampını ziyaret etti. Kampta eğitim alan Ukraynalı askerlerle bir araya gelen Başbakan Johnson, çok sayıda askeri teçhizat ile poz verdikten sonra el bombası fırlattı. Askerlerle birlikte eğitimlere katıldığı anlara dair sosyal medya hesabından görüntü paylaşan Başbakan Johnson, "Önümüzdeki 4 ay içerisinde yaklaşık 10 bin kişiyi eğitmek istiyoruz. Ukraynalıları silahlarla desteklemek için yaptığımız yatırımı böylece daha da ilerletiyoruz. ABD'liler, Almanlar ve diğer müttefiklerle sağladığımız 6 bin 900 tanksavar silah, yaklaşık 120 zırhlı araç, çok namlulu roket atar sistemleri ve çok daha fazlası ile umarız bu savaşın gidişatı için gerçekten bir fark ortaya koyabilir ve Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısını püskürtebiliriz" ifadelerini kullandı.

Johnson'dan Ukrayna halkına mesaj

Ukrayna'nın bu savaştan Putin'i yenik düşürerek galip çıkacağına dair inancını belirten Başbakan Johnson, "Sonunda Ukrayna halkının ve Ukrayna kuvvetlerinin başaracağını biliyorum. İngiltere'nin bugüne kadar oynayabildiği rolden gurur duyuyorum. Ama sonuçta bunlar, Ukrayna birliklerinin cesareti ve kahramanlığı sayesinde oldu" açıklamasında bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title