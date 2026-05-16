Asansör bozulunca engelli öğrencisini sırtında taşıdı

İnegöl'de bir okulda bozulan asansör, bir öğretmenin fedakarlığı ve öğrencilerin dayanışmasıyla "iyiliğe" dönüştü.

Okulda eğitim gören bedensel engelli bir öğrenci, asansörün teknik arıza nedeniyle devre dışı kalması sonucu bulunduğu katta mahsur kaldı.

Öğrencinin aşağı inemediğini fark eden Müdür Yardımcısı Abdullah Akgüneş, hiç tereddüt etmeden harekete geçti. Öğrencisini tekerlekli sandalyesinden sırtına alan Akgüneş, merdivenlerden güvenli şekilde aşağı indirdi.

Öğretmenlerinin bu fedakarlığına sınıf arkadaşları da duyarsız kalmadı. Diğer öğretmenlerin desteğiyle öğrencinin tekerlekli sandalyesi öğrenciler tarafından el birliğiyle alt kata taşındı. Okul koridorlarında yaşanan yardımlaşma anları çevredekiler tarafından takdir topladı.

Yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan Okul Müdürü Zafer Kahraman, "Gelecek nesillerin teminatı öğrencilerimize anne-baba şefkatiyle yaklaşan öğretmenlerimize, arkadaşını yalnız bırakmayan ve yardım etmeye çalışan öğrencilerimize gönülden sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. - BURSA

