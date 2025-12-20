İddia uğruna yola çıktı, motosikleti ile bin kilometreyi aştı

Sivas'ta yaşayan 30 yaşındaki Berkan Çalmuk, arkadaşları ile inatlaşması sonrası 125 cc motosikleti ile Adana'ya gitti. Bin kilometreden fazla yol yapan Çalmuk, yolculuğunu cep telefonuyla kaydetti.

Sivas'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası Berkan Çalmuk (30), Suşehri ilçesindeki işine gitmek için her gün motosikletiyle 135 kilometre yol kat ediyor. Mesai bitiminde ilçeden kent merkezine dönen Çalmuk, günde 270 kilometre yol gidiyor. Çalmuk'un motosiklet sevdasını gören arkadaşları, Sivas'tan Adana'ya motosikleti ile gidemeyeceğini iddia etti. Arkadaşlarının iddiası üzerine harekete geçen Berkan Çalmuk, hazırlıklarını yaptı. Rota oluşturan Çalmuk, yaklaşık bin 200 kilometre mesafeyi iddia uğruna kat etti. Yolculuğunu cep telefonu ile kaydeden Çalmuk, inat uğruna çıktığı yolu tamamladığını söyledi.

İnat uğruna yola çıktı

Her gün işe gidip dönmek için 270 kilometre yol yapan Berkan Çalmuk, "Sivas'ın Suşehri ilçesinden rotamıza başladık. Suşehri, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da sonlandırdık. Daha sonrasında yeniden Suşehri'nde rotamızı sonlandırmış bulunmaktayız. Bir inat uğruna başladığımız bu yolda bazı sorunlar yaşayarak rotayı tamamladık" dedi. - SİVAS