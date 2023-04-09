İmren Erşen'in 'Destansı Zeytin Ağaçları' Resim Sergisi Eskişehirli Sanatseverlerin Beğenisine Sunuldu

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yakın arkadaşı, 'Gecekondu' ve 'Çiçekli Kadın' resimleri ile tanınan ressam İmren Erşen'in 'Destansı Zeytin Ağaçları' sergisi, düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yıl boyunca sanatseverleri ağırlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi, İmren Erşen'in 'Destansı Zeytin Ağaçları' resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Eskişehirli ünlü ressam Erşen'in Bodrum yarımadasında köy köy gezerek 100 yaşın üstündeki zeytin ağaçlarını defterlerine çizdiklerinden hareketle başlattığı çalışma, 'yerinde eskiz alma yöntemi' ile sergiye dönüştürüldü.

Serginin açılışına; Başkan Büyükerşen, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, bürokratlar, akademisyenler, öğrenciler, davetliler ve Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul gibi birçok şehirden gelen çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta İmren Erşen, "Burada olduğunuz için çok mutluyum. Güzel bir sergi olsun ve baharlar getirsin" dedi.

Lise arkadaşı İmren Erşen'e böylesi anlamlı bir sergiyi oluşturduğu için teşekkür eden Başkan Büyükerşen de ise şunları söyledi:

"İmren'i büyük bir gıptayla izliyorum. Doğup büyüdüğü, ilk orta ve lise eğitimini gördüğü Eskişehir sonrası, Ankara'da resim sanatına olan büyük ilgisi ve sergileri ile ülkemizin sanat hayatına çok büyük katkıları oldu. Sergilerine katılıyordum. Biliyorum köylere, el işlerine çok meraklıydı. Oyalara karşı aşkı vardı. Büyük bir koleksiyon oluşturdu. Adını da ölümsüzleştiren Oya Müzesi ile Eskişehir'e çok güzel bir hediye sundu. Çok teşekkür ediyorum. Zeytin ağacının yolculuğu, insanın yaşadıklarının da bir özeti gibi. Bu güzel eserlerin bulunduğu sergiye herkesi davet ediyor, bir kez daha tebrik ediyorum."