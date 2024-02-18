İmralı Adası açıklarında batan geminin içi böyle görüntülendi

İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinin içi, dalgıçlar tarafından böyle görüntülendi.

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemideki arama çalışmaları sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları hız kazandı. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar, sabah erken saatlerinde dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar denizin altındaki köpekbalıklarına karşı ise, özel kafes sistemiyle dalış gerçekleştirdi.

Dalgıçların, gemi içerisinde yaptığı aramalar ise su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Geminin kamaraları, kaptan köşkü ve diğer odaları görüntülendi. - BURSA