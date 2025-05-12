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İmamoğlu'ndan Edirnelilere Selam: Umut ve Dayanışma Mesajı

İmamoğlu'ndan Edirnelilere Selam: Umut ve Dayanışma Mesajı
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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Edirnelilere selamını iletti. İmamoğlu, adalet umudunun kaybolmaması gerektiğini vurgulayarak, birlikte Türkiye'nin dönüşümüne katkıda bulunma çağrısında bulundu.

(EDİRNE) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Edirnelilere selamının olduğunu söyledi.

Yazgan, İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret ederek cezaevi önünden açıklama yaptı. Yazgan, İmamoğlu'nun Edirnelilere özel selam gönderdiğini ifade etti.

"Her zamanki gibi bize umut, gurur verdi"

Yazgan, şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu Başkanımızla görüştük. Hepinize çok selamları var. Her zamanki gibi bize umut, gurur verdi. İçerideki dayanışmasını ve sizinle olan ilişkisinin devam ettiğini bir kere daha gözümüzle gördük. 'Adalete olan umudunuzu yitirmeyin. Benimle beraber bu ülkenin dönüşümüne katkıda bulunun hep beraberiz bu ülkeyi hep beraberce dönüştüreceğiz. Beraberce güzel yarınlara hep beraber hazırlanacağız' dedi. Hepinize selamlarını ve saygılarını iletiyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel
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