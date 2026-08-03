Bitcoin'de tablo kötüleşiyor: Olumlu gelişmeler neden fiyata yansımıyor?

Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,38, son yedi günde ise yüzde 4,35 düşüşle 62 bin 556 dolar dolayında işlem gördü. Kripto para pazar günü 63 bin 650 dolara yakın bir zirveye ulaşmış, ardından satıcılar yeniden kontrolü ele almıştı. Diğer yandan Ethereum ise yaklaşık yüzde 1,8 gerileyerek 1.841 dolara indi, XRP ve Solana da değer kaybetti. Zayıflık, yatırımcıların ABD-İran görüşmelerini, yeni bir şüpheli Coldcard saldırı dalgasını, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarındaki çıkışları ve CLARITY Yasası'nın pazartesi Senato gündeminde yer almamasını değerlendirdiği bir döneme denk geldi.

Başkan Donald Trump, İran'a yönelik planlanan askeri saldırıyı iptal etti ve müzakerelerin İran'ın nükleer programını ele almayı ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı hedefleyeceğini söyledi. Brent türü ham petrol 83,28 dolara, ABD ham petrolü ise 79,47 dolara indi. Nasdaq vadelileri yaklaşık yüzde 0,8, S&P 500 vadelileri ise yüzde 0,6 yükseldi. Bitcoin bu harekete eşlik etmedi. Bu ayrışma, tek bir kripto olayının düşüşe yol açtığını kanıtlamıyor. Ancak daha düşük petrolün ve güçlenen hisse vadelilerinin, dijital varlıkları etkileyen mevcut baskıları aşmaya yetmediğini gösteriyor. Görece zayıflık, spekülatif sermayenin teknoloji hisselerine kayma olasılığıyla da uyumlu.

COLDCARD KAYIPLARI GÜVENLİK ENDİŞESİNİ CANLI TUTUYOR

Galaxy Research araştırma başkanı Alex Thorn, Coldcard ile üretilen adresleri etkileyen "olası" dördüncü organize dalgayı saptadı. Thorn'un güncellenmiş tahmini 709 kurban adresini ve 448,7 Bitcoin'i kapsıyor. Süpürme hızı blok başına 13,8'e ulaşarak daha önceki bir ölçüm döneminin yaklaşık 45 katına çıktı. Galaxy daha önce 4.585 adreste 1.367,05 Bitcoin'i kapsayan üç şüpheli dalga saptamıştı. Son tahmin de eklendiğinde ve gruplar arasında çakışma olmadığı varsayıldığında toplam, 5.294 adreste 1.815,75 Bitcoin'e ulaşabiliyor.

Bu rakam bir zincir üstü tahmin olmayı sürdürüyor. Coinkite, kolluk kuvvetleri ve cüzdan sahipleri her adresi bağımsız biçimde kurban olarak doğrulamadı. Galaxy ayrıca dört dalganın tek bir saldırgan tarafından kontrol edilip edilmediğini de belirleyemedi. Olay, Bitcoin ağındaki ya da işlem kriptografisindeki bir kusurdan değil etkilenen Coldcard yazılımındaki tohum üretiminden kaynaklanıyor. Coinkite etkilenen her model için düzeltilmiş yazılım yayımladı. Ancak bir güncelleme yüklemek mevcut savunmasız tohumu onarmıyor. Kullanıcıların düzeltilmiş yazılımla yeni bir tohum üretip fonlarını taşıması gerekiyor. Thorn, bekleyen işlemler arasında da benzer işlemler saptadı. Bazı kullanıcılar onaylanmamış bir saldırgan işlemini daha yüksek ücretli bir transferle değiştirebilir, ancak başarı garanti değil.

ETF ÇIKIŞLARI VE CLARITY GECİKMESİ BASKI EKLEDİ

Sektör verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF'leri 27-31 Temmuz arasında yaklaşık 61,5 milyon dolar net çıkış kaydetti. Bu sonuç, üst üste üç haftalık net giriş serisini sona erdirdi. Haftalık dönüşün büyük bölümüne son seans yol açtı. Fonlar 31 Temmuz'da toplam 265,4 milyon dolar kaybetti. BlackRock'ın IBIT fonundan 122,7 milyon dolar çıkarken Fidelity'nin FBTC fonu 54,8 milyon, Grayscale'in GBTC fonu ise 52,6 milyon dolar çıkış gördü. Bu akışlar yatırımcıların yeni bir düşüş beklediğini göstermiyor. Ancak Bitcoin uzun vadeli desteğe yaklaşırken düzenlemeye tabi fon talebinin zayıfladığını ortaya koyuyor.

Siyasi belirsizlik de bir başka kaygı ekledi. Pazartesi günkü resmi Senato gündeminde bir harcama düzenlemesine ilişkin oylama yer aldı, ancak CLARITY Yasası'na dair bir adım bulunmuyordu. Aktarılan bilgilere göre liderlerin, yasaya geçilmesine yönelik olası bir cuma oylaması için görüşmenin kapatılması talebini en geç 5 Ağustos Çarşamba günü sunması gerekiyor. Böyle bir oylama yasanın nihai kabulü anlamına gelmeyecek. Gündemde bir adımın bulunmaması, Bitcoin'deki düşüşün doğrudan nedeni olarak gösterilemez. Yine de yatırımcılar daha net bir Senato takvimini beklerken olası bir politika katalizörünü ortadan kaldırıyor.

GÖZLER 60 BİN DOLAR DESTEĞİNE ÇEVRİLDİ

Günlük grafiğe göre Bitcoin, 63 bin ile 65 bin dolar aralığının altında zorlanıyor. Momentum zayıfladı. Göreli güç endeksi 50,40 olan hareketli ortalamasının altında, 42,65 seviyesinde bulunuyor. MACD histogramı da negatife döndü. 60 bin doların altında kalıcı bir hareket mevcut yapıyı zayıflatırken, 65 bin ile 66 bin dolar üzerine bir toparlanma alıcıların kontrolü yeniden ele aldığına dair daha güçlü bir kanıt sunacak.

Strategy'nin kurucusu Michael Saylor, şirketin Bitcoin'in 200 haftalık hareketli ortalamasını ve fiyatın bu seviyeye kıyasla primini izlemeye başladığını söyledi. Saylor'a göre Bitcoin, bu gösterge kullanılabilir hale geldiğinden bu yana zamanın yüzde 92'sinde ortalamanın üzerinde kaldı. Bu oran, bağımsız bir piyasa çalışmasını değil Strategy'nin kendi hesaplamasını yansıtıyor. Sıradaki eşikler Coldcard'ın teknik incelemesi, pazartesi ETF akışları ve çarşamba öncesi olası bir Senato başvurusu. Bu baskılar hafiflemedikçe düşen petrol fiyatları ve güçlenen hisse vadelileri, Bitcoin'de kalıcı bir toparlanma üretmeye yetmeyebilir.

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