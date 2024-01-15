Erciyes Anadolu İmam-Hatip Lisesi Öğrencileri Şehitler İçin Hatim Yaptı

Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan 9 asker için hatim yapan Erciyes Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri, hatim duasının ardından şehitler için dua etti.

Erciyes Anadolu İmam-Hatip Lisesi mescidinde düzenlene programa; Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 9 şehit için yapılan hatimlerin duasının ardından öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Şehitler ve gaziler için dua edilen programda konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kayseri'deki bütün İmam-Hatip okullarında hatim yapıldığını söyledi.

"Türk milletinin en önemli karakteri bağımsızlığıdır"

Milletçe kenetlenip, düşmana fırsat verilmemesi gerektiğini ifade eden Karaköse, Türk milletinin en önemli karakterinin bağımsızlığı olduğunu söyledi. Karaköse; "Gün içerisinde tüm İmam-Hatip okullarımızda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz hatim indirip, dua etti. Erciyes Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde de öğrencilerimiz sabahtan itibaren şehitlerimiz için dua etti. Öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların ailelerine, milletimize, vatanımıza başsağlığı diliyorum. Bizler bu ülkede akşamları rahat bir şekilde yatıyor, uyuyor ve gündüz istediğimiz gibi hayatımızı yaşıyorsak, bu ülke için gözünü kırpmadan şehit olan askerlerimiz, ordumuz sayesindedir. Bu refaha ve rahata o yüzden sahibiz. O nedenle bu askerlerimizi, gençlerimizi yetiştiren ailelerine teşekkür ediyor, 'Allah razı olsun' diyoruz. Bizler içerisinde bulunduğumuz düzen içerisinde öğrencilerimizi hayata en güçlü şekilde hazırlamalıyız. İlimde, irfanda, kültürde, sanatta, spor en iyi şekilde hazırlamalıyız. Ancak aynı zamanda kendi değerlerimiz, kendi milli hassasiyetlerimiz, kendi örf ve adetimiz, kendi inancımız, kendi dinimiz ve özümüzü de en iyi şekilde korumalıyız ve onlara fark ettirmeliyiz. Çünkü bizi biz yapan, bizi güçlü yapan budur. Bizler millet olarak daha çok kenetlenip, işbirliği içerisinde olmamız lazım. Düşmana fırsat vermememiz lazım. Bu milletin en önemli karakteri bağımsızlığıdır. Bu vatan, bu bayrak, bu millet kutsaldır. Hiçbir şekilde hiçbir düşmana bu fırsatı vermeyiz. Onun içindir ki geçmişten itibaren Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na kadar binlerce şehit vermişiz ve kan akıtmışız. Hala da aynı karakterdeyiz, aynı duruştayız. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençler ne kadar güçlü olurlarsa, ne kadar kendilerini geliştirirlerse biz de geleceğimize o kadar sağlam ve güven içerisinde gireceğiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ