İmam Hatip Yunus Çaykara, Kedilere Şefkat Göstermeye Devam Ediyor

Erzurum'un Hınıs ilçesinde görev yapan imam hatip Yunus Çaykara, cami etrafındaki kedilere adeta bebek gibi bakıyor.

Astsubay Ömer Halisdemir Camii İmam Hatibi Yunus Çaykara, cami etrafında yuvalanan yaklaşık 10 kediye adeta bebek gibi bakıyor. Kedilere mama ve su veren Çaykara, leğende yıkadığı kedilerin tarakla tüylerini de tarıyor. Çaykara'nın kedi sevgisi, cemaati ve diğer imam arkadaşlarını da etkiledi. Yunus Çaykara, "Tabii bizler camilerimizde, vaazlarımızda merhametten, sevgiden, hoşgörüden bahsediyoruz. Bunları tabii cemaatimiz insanlar üzerine anlıyorlar. Ama bizler diyoruz ki sadece insanların üzerine merhamet olmaz. Hayvanlara da merhamet, şefkat, sevgi lazım. Biz bunun farkındalığını oluşturmak adına camimizde yaklaşık 10 civarı kedinin bakımını üstleniyoruz. Onlara her vakit geldiğimiz zaman mama ve sularını temin ediyoruz. Tabii coğrafyamız biraz soğuk bir coğrafya, 30'ları dahi görebiliyor. Hayvanların o soğukta sıkıntı yaşamaması için bizler camilerimizin altında sığınak tarzı bir yer, sıcak bir bölge ayarladık. Kışın yemek bulmak da tabii zor oluyor hayvanlar için. Biz yine aynı şekilde her gün hayvanların yemlerini, mamalarını ve sularını temin ediyoruz. Bunun dışında hayvanlarda herhangi bir hastalık olduğu zaman en yakın veterinere gidip, orada onların mesul tedavisi varsa tedavilerini üstleniyoruz. ve yine bakımlarını yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Çocuklara da hayvan sevgisi aşılamak için ödevler verdiğini söyleyen Çaykara, "Diyoruz ki bu senin ödevin, al bu mamayı sokakta gördüğün hayvanlara, köpeklere ver. Tabii ki güzel bir farkındalık oluştu. Çocuklarımız gayet merhametli ve sevgiyi almış bir şekilde hayvanlara merhamet gösteriyorlar. Öyle ki hayvanları sevdiğimiz zaman biz şunu görüyoruz. Hayvan gelip böyle mırıldıyor, biz onun barışını okşadığımız zaman gelip bacağımıza yatıyor. Bize kendini sürtüyor ki bir nevi bize teşekkür ediyor. ve bizi çok mutlu ediyor bu. Tabii biz bunları herhangi bir maddi amaçla yapmıyoruz. Tamamıyla kendi imkanlarımızla karşılıyoruz bunları. Dolayısıyla cemaatimizden, halkımızdan da bu anlamda hayvanları sevmelerini, onlara merhamet etmelerini, onları itip kakmamalarını istiyoruz. Çünkü onlar da Allah'ın birer kuludur. Onlar hatta Allah'ın sessiz kullarıdır. Bu anlamda duyarlılık ve farkındalık olsun diye bizler böyle bir proje başlattık. ve devam ettirmeye çalışacağız inşallah" diye konuştu. - ERZURUM