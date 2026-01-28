Haberler

İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde TAMP toplantısı

Güncelleme:
İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) doğrultusunda afetlere karşı hazırlık ve koordinasyon çalışmalarını güçlendirmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptı.

Afetlere karşı hazırlık ve koordinasyon çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantı, İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi. Toplantıya, kurumun Bölge Müdür Yardımcısı ve ilgili teknik personel katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
