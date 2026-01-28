İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde TAMP toplantısı
İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) doğrultusunda afetlere karşı hazırlık ve koordinasyon çalışmalarını güçlendirmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
Afetlere karşı hazırlık ve koordinasyon çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantı, İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi. Toplantıya, kurumun Bölge Müdür Yardımcısı ve ilgili teknik personel katılım sağladı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel