Ilgaz Dağı'nın zirvesinde anlamlı anma: İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi kara nakşedildi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, 2 bin 200 rakımlı Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kara kırmızı boyayla İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi olan 'korkma' yazıldı.

Kastamonu ve Çankırı sınırlarında yer alan Ilgaz Dağı'nda, "İstiklal'den İstikbal'e" sloganıyla bir araya gelen vatandaşlar, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u anlamlı bir etkinlikle andı. Ilgaz Dağı'nın Yurduntepe zirvesine çıkan ekip, İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi olan "korkma"yı kırmızı boyayla kara yazdı. Ekip, yazının tamamlanmasının ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

"Korkma nidasını Ilgaz Dağı'nın zirvesine yazarak tüm dünyaya duyurmak istedik"

Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletme Müdürü Hakkı Kaya, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'korkma' nidasını, ölümsüz eserinin ilk kelimesini buraya nakletmeye çalıştık. Bilindiği üzere Kastamonu, Kurtuluş Savaşı'nın lojistiğin sağlandığı İstiklal Yolu'nun kalbidir. Biz de bu anlamlı günde bizlere 'korkma' diyerek cesaret veren bu dizeleri 2 bin 200 rakımlı Ilgaz Dağı'ndaki eşsiz beyazlığa yazarak tüm dünyaya duyurmak istedik" dedi.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un Kastamonu'da kaldığı sürede vaazlar verdiğini hatırlatan Kaya, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Tarihi Nasrullah Kadı Camii'nde bu dizeleri okudu ve bu kürsüden tüm dünyaya duyurdu. Kastamonu, Kurtuluş Savaşı'nda en çok şehit veren 3 ilden bir tanesidir. İstiklal Marşı'nın ilk kez Kastamonu Açıksöz Gazetesinde yayımlanması da bizim manevi bir değere sahip. Bizlerde bu cesareti bizlere aşılayan bu korkma kelimesini buradan tüm dünyaya duyurmak istedik" diye konuştu.

"Bayrağımıza rengini veren şehitlerimizin kanlarını bizlere helal etmesini istiyoruz"

Etkinliğe katılan doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise "Şu anda Ilgaz Dağı'nın Yurduntepe'deki zirvesindeyiz. Bugün çok duygusalım. Ilgaz Dağı'na her zaman çıkıp iniyoruz ama İstiklal Marşımızın kabulünü 105. yılı nedeniyle buradaki ekip arkadaşlarımızla birlikte Ilgaz Yurduntepe'ye çıktık. Bu nazlı bayrağımızın gölgesi altında, bu bembeyaz örtüsü altında, o kadar farklı, o kadar milliyetçi duygular içindeyiz ki bu dağı bize vatan edenlerden, şehitlerimizden, gazilerimizden bu bayrağımıza rengini veren o şehitlerimizin kanlarını bizlere helal etmesini istiyoruz. Her seferinde söylediğimiz gibi bu vatan bizim sonsuza kadar ilelebet bizim olacak" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı